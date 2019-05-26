اثر معکوس فست فودها در باروری/نقش تغذیه در شکل گیری جنین

لادن گیاهی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش تغذیه در باروری زوجین اشاره کرد و افزود: همان طور که تغذیه بر روی عملکرد تمامی سلول‌ها و ارگان‌های بدن اثرات کوتاه مدت و بلند مدت دارد، بر روی باروری نیز مؤثر است. به طوری که وضعیت کیفی و کمی تغذیه، از نسلی به نسل دیگر در کوتاه مدت و طولانی مدت، اثر گذار است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا، تاکید کرد: اثرات تغذیه در باروری دو ماه قبل از اینکه جنین شکل بگیرد و همچنین بر روی اسپرم و تخمک افراد ارتباط مستقیم دارد.

این متخصص تغذیه ادامه داد: اینکه چه نوع چربی دریافت کنیم و میزان انرژی و عوامل آنتی اکسیدان و اکسیدان، بر روی باروری فرد اثر گذار است.

وی افزود: نکته قابل توجه اینکه، نوع تغذیه حتی از یک نسل و دو نسل به نسل بعدی، بر روی کیفیت باروری زنان مؤثر است. بنابر این، مادر باردار نه تنها مسئول سلامت خودش در باروری است، بلکه در قبال فرزند دختر نیز مسئول است.

گیاهی اظهار داشت: رژیم غذایی پدر نیز در بحث باروری بسیار مؤثر است و بر روی کیفیت شکل گیری جنین تا پایان دوران بارداری زن، اثر گذار است.

وی با اشاره به اشتباه افراد که تغذیه را فقط مرتبط با چاقی و لاغری می‌دانند، افزود: چاقی، تنها مسئله مهم در تغذیه و باروری نیست.

این متخصص تغذیه با اشاره به سندروم تخمدان پلی کیستیک، گفت: کیفیت تغذیه بر روی سندرم تخمدان پلی کیستیک تأثیر گذار است، به طوری که در هنگام بروز اختلال در تخمک گذاری این افراد، توجه به رژیم غذایی در خط اول درمان قرار می‌گیرد. زیرا، اگر این اختلال درمان شود، احتمال درمان ناباروری را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

گیاهی تاکید کرد: ناباروری یک موضوع چند علتی است و تغذیه مثل بقیه تخصص‌ها جزئی از تیم درمان ناباروری تلقی می‌شود که باید مورد توجه مراکز درمان ناباروری قرار گیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا، گفت: موضوع مهم در توجه به تغذیه در ناباروری، شخصی سازی رژیم غذایی این افراد است و ما نباید برای همگان یک نسخه تغذیه‌ای تجویز کنیم. در واقع، مشاوره تغذیه‌ای می‌بایست با شرایط فردی و خانوادگی، الگوسازی شود.

وی، نظم غذایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اهمیت وعده‌های غذایی در باروری افراد بسیار مهم است. ضمن اینکه نوع مواد غذایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

این متخصص تغذیه گفت: نوع روغن‌های دریافتی و اسیدهای چرب در غذاهایی که استفاده می‌شود، خیلی مهم است. به طوری که در تهیه غذا نمی‌بایست از روغن‌های جامد و همچنین غذاهای سرخ شده و با ترکیب نمک بالا، استفاده کرد.

گیاهی افزود: این موضوع ثابت شده است که غذاهای آماده و فست فودها، روی باروری افراد اثر معکوس دارد. زیرا، عادت به مصرف این قبیل غذاها، باعث می‌شود میزان مصرف میوه و سبزیجات نیز کاهش یابد.