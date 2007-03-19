به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه خانه سینما در واکنش به فیلم موهن و ضدایرانی "300" به این شرح است:

"سرزمین ایران گاهواره تمدن بشری است. تمدن ایرانی یکی از چند تمدنی است که جهان را شکل داده است. ایران خاستگاه اولین منشور حقوق بشر است که بر سینه دیوارهای سازمان ملل چون سندی افتخارآمیز می درخشد.

آنچه از دل تاریخ و تمدن و هنر این سرزمین برآمده و به میزان مشترک معنوی بشر تبدیل شده، جز بشارت نوعدوستی و عدالت و مهر نبوده است، آنچنانکه جهان تازه یک به یک میراث غنی فرهنگ ایران زمین را بازیابی می کند.

سال 1385 که با نام مبارک پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) رسول عشق و صلح کل، مزین است را در شرایطی آغاز کردیم که توهین به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام خاطر مسلمانان جهان را آزرد و در شرایطی به پایان می بریم که ساخت فیلم "300" این تلخی را افزون کرده است.

طرفه آنکه این اتفاق در سالی رخ می دهد که یونسکو آن را به نام مولانا زینت بخشیده است. مولانایی که آفتاب اثربخشش از ایران تابیدن گرفت و انوار مهرش را تازه جهان نوش می کند، اما بر این یقینیم که پنجه کشیدن به روی تمدنی که زمین را دایگی کرده است، جز وهم نصیب صاحب پنجه نخواهد کرد.

سینما که در جهان کوچک شده عصر ارتباطات در کنار شبکه های تلویزیونی به مهمترین رسانه شکل دهنده افکار عمومی بدل شده است، متاسفانه در دست های کسانی است که در محضر نظریه پردازان برخورد تمدن ها، درس آموخته اند و چون تیغ در کف زندگی مست درآمده است.

سینمای تمدنی که برای بقاء خود جز به خلق دشمن موهوم نمی اندیشد، تخم نخوت می کارد و بذر خشونت می پاشد و در پناه چنین زمینه سازی پلیدی به اقصای عالم لشکرکشی می کند و فوج و فوج بیگناهان را به خاک و خون می کشد.

فیلم "300" آخرین دستاورد این کمپانی خون و خشونت، خردتر از آن است که بر چهره درخشان تمدن مهرآئین ایرانی خراش اندازد. سینماگران ایران هر چند از ساخت چنین فیلمی اندوهگینند و بر سرنوشت سینما تاسف می خورند، اما یقینا شایسته ترین پاسخ را ساختن آثاری می دانند که چهره نجیب تمدن ایرانی را بیش از پیش به جهان بشناساند. چنین باد."