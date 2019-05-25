جشنواره «نانو و رسانه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این ستاد با هدف انتخاب و معرفی برترین آثار رسانه‌ای سال ۱۳۹۷ در حوزه فناوری نانو جشنواره «نانو و رسانه» را برگزار می‌کند.

علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را ضمن رعایت شرایط عمومی و اختصاصی از تاریخ ۴ خردادماه الی ۲۵ خردادماه ۱۳۹۸ به دبیرخانه جشنواره «نانو و رسانه» ارسال کنند.

این جشنواره در ۲ بخش کلی رسانه‌های «عمومی» و رسانه‌های «تخصصی صنعت» و مطابق با دسته بندی ذیل برگزار می‌شود.

رسانه‌های عمومی

آثار مرتبط با فناوری نانو در این بخش می‌بایست در رسانه‌های عمومی کشور شامل صدا و سیما، مطبوعات (روزنامه‌ها و مجلات کثیرالانتشار) و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری تحلیلی مطابق با جدول زیر منتشر شده باشد.

رسانه‌های تخصصی صنعت

منظور از رسانه‌های تخصصی صنعت، مجموعه رسانه‌های دیداری و شنیداری، پایگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجموعه‌های تولید و انتشار محتوایی است که بطور مشخص بر صنعتی خاص متمرکز بوده و به انتشار مطالب تخصصی اعم از معرفی محصول، شرکت، فعالیت صنعتی، اختراع و… در حوزه آن صنعت می‌پردازند. لذا در این بخش آثاری که در رسانه‌هایی با این تعریف منتشر شده باشند پذیرفته می‌شوند.

شرایط عمومی برای شرکت در جشنواره «نانو و رسانه»

آثار ارسالی در هر دو بخش رسانه‌های عمومی و تخصصی صنعت باید درباره مسائل، موضوعات و رویدادهای مرتبط با فناوری نانو باشد.

آثاری در جشنواره پذیرفته می‌شود که در فاصله زمانی اول فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا آخر اسفندماه سال ۱۳۹۷ از طریق یکی از رسانه‌های کشور اعم از رسانه‌های عمومی یا تخصصی منتشرشده باشد.

هر شرکت‌کننده می‌تواند ۵ اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

محدودیتی برای شرکت در چند بخش (قالب‌های آثار) توسط خبرنگاران وجود ندارد و خبرنگاران می‌توانند به طور همزمان آثار خود را در چند بخش به رقابت بگذارند.