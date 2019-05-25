پرداخت ۷۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار در روستاهای فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب مختاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: پرداخت ۷۴ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱ هزار و ۵۱۶ طرح بر اساس آئین نامه و رسته‌های مندرج در سامانه کارا در استان فارس پرداخت شده است.

وی افزود: با راه اندازی این طرح‌ها در بخش‌های در بخش‌های خدمات، صنعت، کشاورزی برای بیش از یک هزار و ۵۴۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه اعتبار این طرح‌ها از محل اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری مربوط به دستگا ه‌های حمایتی تامین شده است، اظهارداشت: طرح‌های متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه کارا و تایید دستگاه اجرایی استان به کارگروه حمایتی کشور ارسال شده و پس از تایید به بانک‌های عامل معرفی می‌شود.

مختاری ادامه داد: داده‌های مربوط به جداول پرداخت تسهیلات از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به صورت ماهانه به روز رسانی می‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان برای مشاهده اسامی دریافت کنندگان تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی و عشایری می‌توانند به وب سایت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس مراجعه کنند.

