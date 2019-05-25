تدارک ویژه پلیس ایلام برای شب های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ جمال موسوی اظهار داشت: نیروی انتظامی در شهرستان ایلام همزمان با شب های قدر، برقرای نظم و امنیت مساجد را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به آماده باش کامل یگان های اجرایی و نیروهای ستادی پلیس در سطح شهرستان ایلام، گفت: تمام مراسمات در سطح مساجد تکایا، حسینیه ها تحت پوشش انتظامی امنیتی و ترافیکی پلیس قرار خواهند گرفت.

سرهنگ موسوی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بسیج و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی از مردم خواست به منظور تسهیل در ترددها و حفظ آرامش با پلیس همکاری داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به اینکه این روند در شب های ۱۹، ۲۱ و۲۳ رمضان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: شهروندان مراقب افراد فرصت طلب باشند و به هشدارها و توصیه های پلیسی توجه جدی داشته باشند.