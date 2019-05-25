تحقق اهداف طرح کنترل فشارخون موجب تحول درفرآیند سلامت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رحیمی با بیان اینکه در حوزه سلامت، لازم است به سوی سیاست‌های پیشگیرانه به نحو جدی تری حرکت کنیم، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز این رویکرد را در سال‌های اخیر با موفقیت دنبال کرده و ایده اجرای این بسیج ملی نیز نمود روشنی از این جهت گیری است.



او افزود: گسترش زندگی شهرنشینی و تبعات ناشی از آن از قبیل کم تحرکی، چاقی و مصرف انرژی بیشتر، همه ما را مورد هجوم بیماری‌هایی قرار داده که اغلب در مراحل پیشرفته، خود را نشان می‌دهد و همین امر، علاوه بر سنگین‌تر ساختن رسالت دست اندرکاران نظام بهداشت و درمان، مسؤولیت هر فرد را در برابر سلامت خود بیشتر نشان می‌دهد.

استاندار فارس ادامه داد: مجموعه وزارت بهداشت، با اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون همراهی خود را با سلامت آحاد جامعه به بهترین شیوه پیاده سازی کرده است و ضرورت دارد یکایک مردم نیز با حساسیت نسبت به سلامت خود، در دستیابی به اهداف پیش بینی شده مشارکت داشته باشند.



دکتر رحیمی بازه زمانی ۴۵ روزه این بسیج ملی از بیست و هفتم اردیبهشت تا پانزدهم تیر را فرصتی ارزشمند برای همه گروه‌های هدف عنوان کرد تا با مراجعه به پایگاه‌های ثابت و سیار و اندازه گیری فشارخون خود، از پیامدهای ناگوار فشارخون بالا جلوگیری کنند.



او با بیان اینکه همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها در ترسیم چشم انداز فردای سلامت کشور سهیم هستند، بر نقش سازنده آنها در این مسیر تاکید کرد و از مسؤولان و کارکنان ادارات خواست تا با طرح کنترل فشارخون، همراهی مسوولانه و جدی داشته باشند.



این مقام مسئول یادآور شد: انتخاب عنوان بسیج ملی برای این حرکت ارزنده در عرصه سلامت، عنوانی شایسته و زنگ هشداری برای یکایک ماست تا با توجه به خاموش بودن بیماری پرفشاری خون، نسبت به سنجش منظم فشارخون اقدام کنیم.