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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۱

فرماندار دامغان:

تسهیلات اشتغال‌زایی به ۱۷۸ طرح روستایی و عشایری دامغان پرداخت شد

تسهیلات اشتغال‌زایی به ۱۷۸ طرح روستایی و عشایری دامغان پرداخت شد

دامغان - فرماندار دامغان بابیان اینکه تسهیلات اشتغال‌زایی به ۱۷۸ طرح روستایی و عشایری شهرستان پرداخت شد، گفت: این طرح‌ها برای ۳۲۵ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

علی‌اصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تسهیلات اشتغال‌زایی به ۱۷۸ طرح روستایی و عشایری دامغان پرداخت شد، ابراز داشت: برای این تعداد طرح روستایی و عشایری تاکنون تسهیلاتی بالغ‌بر ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سطح شهرستان پرداخت‌شده است.

وی ضمن بیان اینکه با پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری برای ۳۲۵ نفر شغل ایجادشده است، اضافه کرد: بر اساس میزان پرداختی‌ها، دامغان رتبه دوم استان سمنان را به خود اختصاص داده است.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری دامغان بابیان اینکه تعداد اشتغال تعهد شده در این شهرستان یک هزار و ۱۳۵ نفر را شامل می‌شود، ابراز داشت: این میزان از رشد ۱۰۱ برابری میزان تعهد اشتغال در دامغان حکایت دارد.

مجد با اشاره به اینکه هفت‌دستگاه اجرایی دامغان متولی ایجاد اشتغال مشاغل خانگی بودند، تصریح کرد: صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگ و ارشاد اسلامی متولیان ایجاد و راه‌اندازی طرح‌های مشاغل خانگی در شهرستان را شامل می‌شوند.

مجد با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال رونق تولید، تصریح کرد: تسهیلات مشاغل خانگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان قابل پرداخت است و متقاضیان می‌توانند در سامانه تسهیلات مشاغل خانگی ثبت‌نام کنند.

وی افزود: موضوع اطلاع‌رسانی به مردم و متقاضیان درزمینهٔ جذب تسهیلات اشتغال خانگی بر نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها مهم است و دستگاه‌های اجرایی متولی باید به همراه میزان پیشرفت طرح‌ها به‌صورت ماهیانه به فرمانداری گزارش آن ارائه شود.

کد مطلب 4625453

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