کلاهبردار ۳۰۰ میلیارد ریالی در گلستان دستگیر شد

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری کلان از آنها توسط فردی با هویت معلوم مراتب به صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با استفاده از اسناد جعلی از بانک های مختلف وام های کلان دریافت و با جلب اعتماد شکات و وعده مشارکت در سرمایه گذاری با سود بالا از آنها به عنوان ضامن استفاده می کرد.

جاویدان گفت: با گذشت مدتی از پرداخت وام متهم اقساط خود را پرداخت نکرده و با توجه به جعلی بودن اسناد حساب ضامن ها مسدود و مشکلاتی برای آنها ایجاد شد.

وی ادامه داد: تحقیقات گسترده و فنی پلیس آغاز و پس از بررسی تخصصی و اشراف اطلاعاتی مأموران، موفق شدند کلاهبردار حرفه ای را که برای انجام امور شخصی به شهرستان بندرگز مراجعه کرده طی هماهنگی با مراجع قضایی در عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

جاویدان بیان کرد: متهم در مقرر انتظامی پس از مواجه با مستندات پلیس به ۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری از ۳۵ شهروند گلستانی اعتراف کرد.