به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم صبح امروز شنبه در دیدار با خانواده سردار شهید مدافع حرم ذاکر حیدری در تبریز با بیان اینکه امنیت امروز کشور را مدیون خون شهدا هستیم، ادامه داد: خانواده های شهدا نیز در این بین نقش مهمی در رسیدن انقلاب به اهداف و آرمان های خود دارد.

وی با اشاره به اینکه شهدای مدافع حرم کار بزرگی در سوریه انجام دادند، ابراز داشت: هدف داعش و دیگر گروه‌های تروریستی ضربه زدن به کشورهای اسلامی بود.

آل هاشم با بیان اینکه نقشه های داعش در سایه مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری و فداکاری مدافعان حرم با شکست مواجه شد، اظهار داشت: داعش و دوستانش نتوانستند به جمهوری اسلامی ایران آسیبی برسانند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر را نیز گرامی می داریم، گفت: صدام باور نمی‌کرد این شهر به همت رزمندگان اسلام آزاد شود ولی با تلاش و ایثار سربازان اسلام و با رهبری مدبرانه امام خمینی (ره) و کمک خداوند خرمشهر از چنگ دشمن آزاد شد.

وی با تاکید بر اینکه روحیه جوانان آزادی بخش خرمشهر در جوانان امروز هم وجود دارد، ابراز داشت: جوانان کشورمان امروز نیز در همه حال آماده دفاع از این نظام هستند.