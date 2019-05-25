پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می‌دهد طی هفته جاری به تدریج دمای هوا در سطح استان به طور نسبی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: همچنین پیش بینی می شود از امروز و طی روزهای آینده شرایط برای وقوع ناپایداری‌های جوی کوتاه مدت و ایجاد توده های آب و هوایی همرفتی (محلی) به صورت رشد ابر، رگبار پراکنده و رعدوبرق، وزش تندباد و گاهی همراه با گردوخاک دربرخی نقاط استان بویژه در مناطق شرقی و ارتفاعات استان عمدتاٌ در ساعات عصرگاهی و شب مهیا شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی ساعات آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط عمدتاً مناطق شرقی گاهی رشد ابر و احتمال رخداد ناپایداری های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباٌ جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و طی ساعاتی از ظهر تا شب گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در مناطق شرقی گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی خاطرنشان کرد: در این مدت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر در ساعاتی از بعدازظهر تا شب گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می شود.

وی افزود: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت دو و ۵۸ دقیقه، جزر اول ساعت چهار و ۴۳ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۲ و ۴۲ دقیقه و جزر دوم ساعت ۲۰ و ۵۶ دقیقه خواهد بود.