دریاچه کوکبیه شازند به محدوده اراضی ملی استان مرکزی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرزبان با اعلام این خبر اظهار داشت: دریاچه کوکبیه شازند که اخیراً وسعت یافته است، در اواخر سال گذشته طی مراحل قانونی از منابع طبیعی منفک و با اخذ سند در بانک زمین اراضی دولتی ثبت شد.

وی افزود: این اراضی دارای کاربری فضای سبز و گردشگری می باشد و در نظر است به صورت قانونی به سرمایه گذاران و شهرداری جهت رفاه حال مردم استان و این منطقه واگذار شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: به دلیل زیبایی، جذابیت و کاربردی بودن دریاچه فوق اخیراً بعضی متصرفان اقدام به برقراری فعالیت هایی همچون قایقرانی در آن کرده بودند که با آنها برخورد قضایی و قانونی صورت گرفت.