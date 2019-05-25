دستگاه تحریک عمقی غیرتهاجمی مغز ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بسیاری از بیماری‌های عصبی و اختلالات روانشناختی ممکن است به درمان های دارویی جواب ندهند یا این درمان ها دارای عوارض جانبی باشند. بنابراین در سال های اخیر روشی با عنوان تحریک مغز جایگزین درمان های دارویی شده است. در این روش ساختار مغز با استفاده از جریان الکتریکی تحریک می شود که به بهبود درمان کمک می کند. تحریک مغز به دو صورت تحریک تهاجمی و تحریک غیر تهاجمی انجام می شود.

کاربرد روش‌های تحریک غیرتهاجمی مرسوم همچون تحریک مغناطیسی یا الکتریکی فراجمجمه‌ای در تحریک ساختارهای عمقی بدون اثر گذاری بر لایه‌های سطحی مغز به طور مستقیم هنوز اثبات نشده است. از طرف دیگر، روش تحریک عمقی مغز (تحریک تهاجمی) که تحریکات الکتریکی مغز از طریق قرار گیری الکترودهایی داخل بافت مغز انجام می شود خطراتی برای بیمار به همراه دارد. بنابراین روش تحریک غیر تهاجمی عمقی مغز بر اساس میدان‌های الکتریکی تداخلی به عنوان روشی جدید برای تحریک الکتریکی ساختارهای عمقی مغز به تازگی معرفی شده و توسعه این روش از اهمیت زیادی برخوردار است.

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه پروژه «تحلیل، توسعه و ارزیابی سیستم تحریک کننده غیر تهاجمی عمقی مغز به کمک جریان های تداخلی» را انجام دادند. هدف این پژوهش مطالعه عمیق مکانیسم اصلی این روش و ارزیابی آن با بهره بردن از تجزیه و تحلیل محاسباتی و ارزیابی آزمایشگاهی است.

فرزانه شایق مجری این پروژه درباره آن بیان کرد: انجام این پژوهش روشی جدید برای تحقیقات در حوزه تحریک عمقی مغز است. روش نوینی که با استفاده از جریان الکتریکی تداخلی به صورت غیر تهاجمی به نقاط عمقی مغز دسترسی پیدا می کنیم. دستگاه مورد نیاز برای این کار ساخته شد و مراحل نخست که همان تحقیق بر روی موش و فانتوم بود نیز با موفقیت پشت سر گذاشتیم. با تحریکاتی که بر روی موش اعمال شد.

وی افزود: سیگنال های دریافت شده (پتانسیل محلی میدان) نشان داد که این روش قابلیت تحریک نقاط عمقی مغز بدون اثر گذاری روی قشر مغز به صورت مستقیم دارا است.