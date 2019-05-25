توهین به مذاهب «سمّ» است

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی شهاب نادری عضو فراکسیون اهل تسنن مجلس در تذکری گفت: صدا و سیما قرار بود دانشگاه باشد اما امروز به مقدسات اهل تسنن توهین می‌کنند. این توهین به چه قیمتی انجام می‌شود؟

وی افزود: رهبری در دیدار با مسئولان تاکید کردند که اهانت به زوجات پیامبر، اهانت به خود پیامبر است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کشور ایران از احزاب و مذاهب متعددی تشکیل شده این توهین‌ها خلاف قانون است.

همچنین جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس فراکسیون اهل تسنن مجلس در تذکری، گفت: توهین به مقدسات اهل سنت، بی حرمتی به ناموس پیامبر و صحابه پیامبر تا کی باید ادامه یابد

وی افزود: چرا صدا و سیما باید اجازه داشته باشد تیشه به ریشه وحدت بزند چرا باید به مقدسات اهل تسنن توهین کند.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: صدا و سیما باید این گونه اظهارات را پیگیری کند زیرا اختلاف اندازی و توهین به فرهنگ و ارزش‌های مذاهب «سمّ» است.