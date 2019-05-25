برنامه تعطیلی سینماها در شب های قدر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر مصباح در باره اظهار کرد: با توجه به حلول ماه مبارک رمضان در روز سه‌شنبه و به تبع آن تغییر در تعطیلات تقویمی، برنامه تعطیلی سینماها در شب‌های قدر و شهادت حضرت علی (ع) از سوی دفتر سینمای حرفه‌ای کشور اعلام شد.

وی گفت: این تغییرات از روز گذشته و همزمان با فرا رسیدن نخستین شب قدر، از ساعت ١٨ آغاز و تا پایان روز شنبه ۴ خرداد مصادف با نوزدهم رمضان، روز ضربت خوردن امیرالمؤمنین (ع) ادامه دارد.

معاون امور هنری و سینمایی ارشادگیلان ادامه داد: سالن‌های سینما به صورت موقت روز یکشنبه ۵ خرداد تا ساعت ١٨ بازگشایی می‌شوند و پس از آن تعطیل هستند.

مصباح با بیان اینکه روز دوشنبه۶ خرداد مصادف با ۲۱ رمضان سالروز شهادت امیرالمؤمنین (ع) نیز سینماهای سراسر کشور تمام روز را تعطیل خواهند بود، افزود: در روز سه‌شنبه ٧ خرداد نیز سینماها همزمان با آخرین شب قدر از ساعت ١٨ تعطیل خواهند بود.

وی ادامه داد: در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نیز که مصادف است با روز جهانی قدس، سینماهای کشور به سیاق سال‌های گذشته تا ساعت ١۴ تعطیل خواهند شد.