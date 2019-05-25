اهدای عضو ۱۲ بیمار مرگ مغزی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمد سورانی گفت: سال گذشته اعضای بدن ۱۲ بیمار مرگ مغزی در این استان با رضایت خانواده هایشان به بیماران نیازمند، اهدا شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۲ مورد اهدای عضو در قم صورت گرفته است، گفت: سالانه ۱۱۰ نفر در استان بر اثر حوادث رانندگی یا سکته، دچار مرگ مغزی می‌شوند که بسیاری از آنها بیش از ۶۰ سال سن دارند و نمی‌توانند اهداکننده عضو باشند.

مسئول شناسایی و اهدای عضو بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ۵۰ درصد از این تعداد قابلیت اهدای عضو دارند، ولی به دلیل مسائل مختلف از جمله فرهنگی و مشکلات ساختاری، اهدای عضو امکانپذیر نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هر اهداکننده عضو می‌تواند با اهدای اعضایی از جمله قلب، ریه، کبد، پانکراس، روده و کلیه، یک تا هشت بیمار را از مرگ نجات دهد و با اهدای سایر ارگان ها از جمله دریچه قلب، رگ، تاندون ها، عضلات، استخوان، نسوج و بافت، زندگی تعداد بیشتری را بهبود ببخشد.

سورانی با بیان اینکه پنج روز نخست مرگ مغزی بهترین زمان اهدای عضو است، خاطرنشان کرد: زمانی که مرگ مغزی رخ می دهد، ارگان های حیاتی دچار نارسایی می شوند، زیست پذیری خود را از دست می دهند و قابلیت فعالیت و توانایی ارگان ها ضعیف می شود.

وی به تفاوت بین کُما و مرگ مغزی اشاره و بیان کرد: کُما بیهوشی عمیق است، ولی مغز عملکرد اساسی از جمله کنترل فرآیند تنفسی خود را حفظ می کند و ممکن است بیمار پس از مدتی دوباره به زندگی برگردد، در حالی که در مرگ مغزی، مغز عملکردی ندارد، خونرسانی و فعالیت حیاتی در مغز اتفاق نمی افتد و دچار تخریب غیرقابل برگشت می شود.

مسئول شناسایی و اهدای عضو بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: سالانه ۸ هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی می شوند که از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر منجربه اهدای عضو می شوند.

وی گفت: در حال حاضر ۳۰ هزار نفر در کشور در صف انتظار دریافت اعضای پیوندی هستند و سالانه ۳ هزار نفر نیز به این جمعیت اضافه می شود.

سورانی گفت: کسانی که می خواهند جزو اهدا کنندگان عضو باشند می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.muq.ac.ir در بخش «ثبت نام از متقاضیان اهدای عضو پس از مرگ» ثبت نام کرده و کارت ویژه اهدای عضو دریافت کنند.