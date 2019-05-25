۱۲ هزار تن کلزا در مازندران خریداری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری با بیان اینکه پرداخت وجه به کشاورزان با توجه به ثبت اطلاعات محموله‌های دریافتی در سامانه جامع گسترش فن آوری نوین خرید تضمینی در صف انتظار قرار می‌گیرد، گفت: تاکنون ۳ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال پول به حساب کشاورزانی که کلزای خود را به شرکت غله تحویل دادند واریز شد و با پیگیری‌های مستمر تلاش می‌کنیم تا باقیمانده مطالبات کشاورزان کلزا کار بزودی از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شود.

وی اظهار داشت: این میزان خرید توسط ۱۴ مرکز از ۲۳ مرکز تجهیز شده در شهرستانهای گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، قائمشهر، جویبار، سیمرغ، بابلسر، آمل و نور صورت پذیرفت و بیشترین آمار تحویل کلزا مربوط به شهرستان بهشهر با ۵۱ درصد تحویل این محصول به مراکز خرید تضمینی شرکت غله است.

جعفری اظهار داشت: بر اساس دستور العمل خرید تضمینی کلزا قیمت پایه خرید هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت ۳۴ هزار و ۳۹۸ ریال تعیین شده است.

جعفری با بیان اینکه در مراکز خرید شرکت غله، دانه‌های روغنی کلزا تا ۱۰ درصد ناخالصی و ۲۰ درصد رطوبت قابل خریداری می‌باشد، گفت: به ازای هر درصد افت رطوبتی بالای ده درصد و افت ناخالص بالای دو درصد به نسبت از وزن محصول کلزا تحویلی کسر و بهای آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ اظهار داشت: تاکنون ۱۴ مرکز به تناسب حجم ارائه دانه روغنی کلزا در استان بازگشایی شده و تعداد ۹ مرکز دیگر نیز از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری تجهیز و در آمادگی کامل جهت دریافت این محصول است.

جعفری با اشاره به اینکه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری تنها از طریق سامانه انجام خواهد شد و هیچ محصولی از کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نکرده اند خریداری نخواهد شد اظهار داشت: کشاورزانی که در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام نکردند هرچه زودتر با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستانها نسبت به ثبت سطح زیر کشت کلزای خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: کشاورزان در زمان تحویل محصول، کپی کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند و تا زمانی که کشاورزان عزیز، کلزا برای تحویل داشته باشند مراکز خرید شرکت غله دایر خواهند بود.