تحرکات جدید آمریکا بر ضد ایران با هدف انزوای مالی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت : آمریکا آماده است تا به همراه چند کشور اروپایی برای منزوی کردن ایران دست به ابتکار دیپلماتیک جدید بزند تا ایران را به لحاظ مالی به انزوا بکشاند.

در این گزارش به نقل از "استوارت لوی"Stuart Levey معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امر تروریسم و جاسوسی اقتصادی آمده است : بر اساس این طرح تلاش می شود تا با استفاده از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولتها و موسسات مالی را به قطع روابط با بازرگانان و افرادی در ایران وادار کند که مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند.

به نوشته این روزنامه، این طرح مورد حمایت انگلیس و فرانسه است، اما به نظر می رسد آلمان در این باره نگرانی هایی دارد.

لوی همچنین چندی پیش در سفری به منطقه و دبی از بازرگانان عرب خواست تا روابط خود را با ایران قطع کنند.

در همین رابطه اخیراً اعلام شده است که "برد شرمن" و "بارنی فرانک" دو تن از اعضای کنگره آمریکا در صدد ارائه طرحی برای اعمال مجازاتهای سنگین تر در چارچوبی خارج از شورای امنیت علیه ایران هستند.

به عقیده این افراد، تحریمهای اعمالی از سوی شورای امنیت علیه ایران از قدرت کافی برخوردار نیست.

بر اساس این گزارش، سازمان کشتیرانی و همچنین ناوگان بازرگانی دریایی ایران نیز جزو موارد پیشنهادی برای تحریم اعلام شده است.

با وجود تلاشهای گسترده و تحرکات خصمانه روزافزون غرب به ویژه آمریکا بر ضد ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن با هدف وادار کردن این کشور به منصرف شدن از حقوق مشروع هسته ای، تهران تاکید کرده است که هرگز در برابر فشارهای غرب و متحدان آمریکا و تلاشهای آنها برای تشدید تحریم تهران، برای کنارگذاشتن برنامه هسته ای صلح آمیز خود تسلیم نخواهد شد.