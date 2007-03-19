انفجارهای امروز عراق بیش از 80 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق امروز دوشنبه اعلام کردند: به دنبال وقوع انفجاری که ظهرامروز درمسجد شیعیان در منطقه الشورجه در بغداد به وقوع پیوست؛ دست کم 5 تن کشته و25 تن دیگر نیز زخمی شدند.

درفوریه گذشته نیز سه انفجار پی درپی به فاصله 15 دردقیقه دراین منطقه منجر به کشته شدن 79 تن و زخمی شدن بیش از 160 تن شد.

ازکرکوک نیز خبر می رسد که به دنبال انفجار بمبی در نزدیکی مسجد اهل تسنن در بیش از 10 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.

این حادثه به دنبال انفجار یک خودروی بمبگذاری شده درنزدیکی مسجد المحمدی و حسینیه الرسول الاعظم درمنطقه التسعین به وقوع پیوست.

همچنین درحادثه ای دیگر دراین شهربه دنبال انفجاریک خودروی دیگر درمرکز این شهربه هنگام حرکت یک گشتی پلیس در مرکز شهر، دست کم 4 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند.

درمحاویل ( واقع در80 کیلومتری جنوب بغداد) نیز گشتی های پلیس، یک جسد مجهول الهویه را کشف کردند.

دربغداد نیزیک منبع نظامی اعلام کرد: به دنبال انفجاریک بمب درمنطقه "جرف النداف" واقع درجنوب این شهر 4 تن زخمی شدند.

در"ضلوعیه" در70 کیلومتری شمال بغداد نیز افراد مسلح ناشناس به مقرپلیس این منطقه یورش برده و زندانیان این پایگاه را آزاد کردند.