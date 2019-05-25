مدیر گروه معارف شبکه الکوثر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، با حکم مرتضی شمسی مدیر شبکه جهانی الکوثر، سید عباس رضوی مدیر گروه معارف شبکه الکوثر شد.

سید عباس رضوی متولد نجف اشرف است. وی دانشجوی رشته فیزیک در یکی از دانشگاه‌های بغداد بود که به اتهام فعالیت و مخالفت علیه رژیم بعث عراق و داشتن تابعیت ایرانی دستگیر و به گذراندن ۹ ماه حبس در زندان بعثی‌ها محکوم شد.

رضوی پس از حضور در ایران، به عنوان دبیر خبر کیهان عربی، سردبیر صفحه قرآن کیهان عربی، دبیر و سردبیر خبر شبکه الکوثر، مدیر گروه سیاسی و خبر شبکه الکوثر و سردبیر سایت رادیو عربی در رسانه‌ها فعالیت داشته است.