اهم اخبار جهان در شب گذشته

- مقامات ليبي و سازمان ملل ديروز اعلام كردند: كنترل سايتهاي اتمي ليبي ازهفته آينده پس از پذيرش حضور بازرسان سازمان ملل توسط اين كشور درمورد متوقف شدن برنامه هاي اتمي ليبي آغاز خواهد شد.



- نظاميان رژيم صهيونيستي امروزسه شنبه دو فلسطيني را در نوار غزه به شهادت رساندند.

- مقامات استان روست لرياس فيليپين رانش زمين و سيل در مناطق جنوبي فيليپين را كه تاكنون 209 قرباني برجاي گذاشته است "فاجعه سال" عنوان كردند.

- زلزله 5/6 ريشتري ديروز در كاليفرنياي آمريكا تاكنون دو كشته برجا گذاشته و باعث لرزش شديد ساختمان ها و برج هااز سانفرانسيسكو تا لس آنجلس شده است.

- يك قاضي فدرال آمريكا ديروز اعلام كرد ارتش آمريكا نمي تواند نيروهاي خود را عليرغم ميل خودشان مجبور به زدن واكسن سياه زخم كند مگر اينكه دستور ويژه اي از سوي جرج بوش رئيس جمهور آمريكا صادر شود.



- سخنگوي نظاميان رژيم صهيونيستي ادعا كردند هفت فلسطيني را در ارتباط با حمله روز گذشته به احمد ماهر وزير امور خارجه مصر در هنگام بازديد از مسجد الاقصي بازداشت كرده اند. اين منبع جزئيات بيشتري را در مورد افراد بازداشت شده ارائه نداد.

- دو نظامي صهيونيست ديروز در درگيري با مبارزان فلسطيني در نوار غزه در كرانه باختري رود اردن به هلاكت رسيدند.

- اسكات مك كلان سخنگوي كاخ سفيد ديروز اعلام كرد جيمز بيكر نماينده ويژه آمريكا درادامه ماموريت خود براي جلب حمايت كشورهاي طلبكارعراق براي كاهش بدهيهاي اين كشور در نظر دارد هفته آينده سفري را به ژاپن، چين و كره جنوبي داشته باشد تا ضمن ملاقات با مقامات عالي رتبه اين كشورها بتواند حمايت آنها را براي كاهش بدهيهاي عراق جلب كند.