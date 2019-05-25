ایجاد هم افزایی بین حوزه علمیه و وزارت ارشاد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی فقهی زاده ظهر شنبه در آئین اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی که در سالن ولایت تالار همایشهای غدیر برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: برخی مطالعات قرآنی را بر دو نوع مطالعات هنجاری و غیر هنجاری تقسیم میکنند که در این راستا فراهم کردن زمینه بیان و بلاغ و بلاغ و بیان آن هم در زمینه ایجاد عمل بسیار ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه نباید از مطالعات غیر هنجاری و ضد هنجاری غافل شد، تصریح کرد: مراد از مطالعات ضد هنجاری مطالعات جریانهای مخالفان مانند جریان مستشرقان است.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در بین مستشرقان برخی از دانشمندان مطالعات همگن داشتهاند، گفت: از زمان صفویه مستشرقان دهها سال در ایران زندگی کردند و با فرهنگ ما آشنایی دارند و چه بسا آثاری را نیز رقم زدند.
وی اضافه کرد: اغلب این آثار گرایشهای ضد هنجاری دارد و در قرآن، فقه و سایر علوم اسلامی نیز این چنین است که در این راستا مبانی شبهه سازیها را فراهم کرده و به زبانهای ساده و تخصصی ترویج کردند.
بزرگترین آسیب این است که قرآن را فقط کتاب علم بدانیم
فقهیزاده در بخش دیگری از سخنان خویش به برپایی نخستین نمایشگاه دستاوردهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اشاره و بیان کرد: این نشان از کارنامه درخشان و قابل اعتباری است که در دو حوزه تولید نکته ضروری است که از عرضه تا مخاطب و راه یافتن به عرصه زندگی راهی طولانی وجود دارد.
وی با اشاره به آسیب بزرگی که وجود دارد، گفت: بزرگترین آسیب این است که قرآن را تنها کتاب علم بدانیم اما باید بیش از آن قرآن را کتاب زندگی دانست، قرآن کتاب هدایت است و توجه به این مسئله بسیار ضرورت دارد.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: شاهد این است که قرآن در سخنان خود هیچ مردهای را خطاب قرار نداده و قرآن برای زندگان نازل شده و با زندگان سخن میگوید.
وی تأکید کرد: ضروری است اگر قرآن را کتاب علم دانستیم و شبهات را شناختیم؛ به خوبی هم آن را نشر و تولید کنیم و همچنین بیاندیشیم چگونه آنچه که تولید کردهایم به دلها راه یابد و ایمان بسازد.
فقهی زاده با تأکید بر اینکه باید زمینه را برای ورود این تولیدات به عرصه زندگی، خانوادهها و حوزههای فرهنگی ایجاد کنیم، گفت: در روزگاری هستیم که همه جهان به سمت ما چشم دوختهاند و باید در این زمینه پیشگام باشیم.
وی تأکید کرد: با شناختی که از حوزه علمیه و علما داشته و دارم تصور بر این است که میشود رابطه هم افزایی بیشتری را برای دو بخش قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزههای تبلیغی و ترویجی داشته باشیم.
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