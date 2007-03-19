آموزش اخلاق و تساهل دینی به کودکان؛ محور فعالیتهای رهبران ادیان؛ ادیان جهان و انعکاس اخبار مرتبط با آنها در خبرگزاری مهر

رئیس جمهور روسیه و رهبر کاتولیکهای جهان طی هفته گذشته با هدف از سرگیری گفتگوهای عالیمرتبه واتیکان و کرملین برای نخستین بار طی سه سال گذشته ، در واتیکان دیدار و محور گفتگوهای خود را بر تنش میان کاتولیک و ارتدکس و زمینه های مشترک در تقبیح عدم تساهل و افراط گرایی متمرکز کردند.

روابط کاتولیک - ارتدکس؛ محور دیدار پاپ و پوتین

پس از این دیدار که به دنبال 25 دقیقه صحبت خصوصی میان پاپ و پوتین صورت گرفت، واتیکان بیانیه ای صادر کرد، اما در این بیانیه هیچ اشاره ای به دعوت پاپ از سوی پوتین برای سفر به روسیه نشده بود. سخنگوی واتیکان نیز در این گفتگوها صحبتی از سفر پاپ به روسیه به میان نیاورده است.

به گزارش مهر، اما با این اوصاف به نظر می رسد این گفتگوها انتظارات واتیکان را برآورده کرده، چرا که واتیکان در بیانیه خود به فضای بسیار مثبت اشاره کرده است.

بندیکت که با پوتین به زبان آلمانی صحبت می کرد از ورود وی به واتیکان استقبال کرد. این دیدار به عنوان نخستین دیدار پاپ و پوتین بخشی از دیدارهای پوتین است که طی این هفته با سیاستمداران ایتالیا و یونان نیز صورت می گیرد. به رغم این گفتگوها تنش میان کلیسای کاتولیک روم و ارتدکس روسیه مانعی برای سفر پاپ به روسیه محسوب می شود.

کلیسای روسیه کاتولیکها را به تبلیغ دین در مناطق ارتدکس نشین روسیه متهم کرده که این امر پس از فروپاشی شوروی و تلاش ارتدکسهای روس به منظور احیای هویت دینی خود موجبات اختلاف میان این دو مذهب مسیحی را فراهم کرده است. اما از سوی دیگر واتیکان این اتهامات را تکذیب کرده و اظهار می دارد که اقدامات میسیونرها تنها تلاش های دینی در میان جامعه کاتولیک 600 هزار نفری روسیه بوده است.

آرزوی سفر ژان پل دوم برای سفر به مسکو نیز به واسطه فقدان توافق با رهبری کلیسای ارتدکس با ناکامی رو به رو شد. میخائیل گورباچف و بوریس یلتسین به عنوان اسلاف پوتین، ژان پل دوم را به روسیه دعوت کرده بودند، اما پوتین در دو دیداری که با ژان پل دوم داشت صحبتی از دعوت پاپ فقید برای سفر روسیه به میان نیاورد. آخرین سفر رئیس جمهور روسیه به واتیکان نوامبر سال 2003 بود.

بر اساس اعلامیه واتیکان روابط بین کلیسای کاتولیک و ارتدکس و همچنین علاقه دو رهبر به بهبود روابط میان واتیکان و روسیه از میان موضوعات مورد بحث بوده است . این بیانیه همچنین افراط گرایی و عدم تساهل را تهدیدهای بزرگی به همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها توصیف کرده و خواستار حل مسالمت آمیز تنشها شده است.

در میان موضوعات مورد بحث پاپ و پوتین مسائل خاورمیانه نیز به چشم می خورد اما جزئیاتی در این مورد اعلام نشد.

سخنگوی دفتر پاتریاک مسکو در واکنش به این دیدار که خبرگزاری اینترفکس آن را استقبال توصیف کرده بوده، گفت: تا جایی که می توان درباره این دیدار قضاوت کرد باید گفت، روسیه و مقر پاپ موضعگیری های مشترکی درباره بسیاری از مشکلات سیاسی معاصر دارند، حفط ارزشهای مشترک، موضوع جهانی شدن، گفتگوی بین تمدنها برخی از این موضوعات مشترک محسوب می شود. موضعگیری کلیسای ارتدکس روسیه و کاتولیک روم نیز درباره این موضوعات مشترک است.

سخنگوی پاتریاک مسکو ابراز امیدواری کرد گفتگو درباره تمام موضوعاتی که در دیدار پوتین و بندیکت شانزدهم مورد بحث قرار گرفته توسعه یابد.

گردهمایی رهبران دینی برای حمایت از کودکان

بیش از 1000 نفر از رهبران مذاهب مختلف مسیحی و طرفداران حقوق بشر در آمریکا در گردهمایی با هدف بررسی راههای غلبه بر مشکلاتی چون خشونت، جهانی شدن، افزایش تدریجی دمای زمین و صدمه رساندن به کودکان سراسر دنیا شرکت کردند.

به گزارش مهر، شرکت کنندگان در پنجمین گردهمایی سالانه مدافعه بین کلیسایی برای صلح و عدالت جهانی در حومه واشگنتن محور بحثها و تبادل اندیشه های خود را بر عبارت " و کودکان در چه وضعیتی هستند" استوار کردند.

این همایش طی روزهای 18 تا 20 اسفند برگزار شد و در بیانیه پایانی خود وضعیتهایی که بر زندگی کودکان سراسر دنیا تأثیر گذاشته را مورد تأکید قرار می دهند.

جلسات حاشیه ای و کارگاه هایی که در کنار این همایش برگزار شد به بررسی موضوعاتی چون کودکان تنها در کنار مرزها، تأثیر اشغالگری اسرائیل بر کودکان منطقه، تأثیر قرض کشورهای آفریقایی و توافقهای تجارت آزاد و خانواده های فقیر در آمریکای لاتین پرداختند.

این همایش تنها رویداد از نوع خود در ایالات متحده است که فعالان بین المللی و ملی دینی و فعالان سایر عرصه های عمومی را به منظور مبارزه با فقر گردهم جمع کرده است و تعداد 1000 نفر شرکت کننده باعث شده این گردهمایی به یکی از بزرگترین گردهمایی های نوع خود تبدیل شود.

بیش از 50 سازمان مسیحی از جمله سرویس جهانی کلیسا، شورای جهانی کلیساها، کلیسای اپیسکوپال، کلیسای لوتری انجیلی ، کلیسای مشایخی، کلیسای اصلاحات در آمریکا، کلیسای متحد متودیست و دفتر مرینول با دغدغه های جهانی از جمله سازمانهای شرکت کننده در این همایش محسوب می شوند.

بازی رایانه ای "اخلاق" برای کودکان بودائی تایلند

یک مقام بودائی در دولت تایلند بازی رایانه ای را با هدف آموزش اخلاق به نوجوانان طراحی کرده تا اخلاق کودکان و نوجوانان این کشور بودائی نشین تحت تأثیر بازیهای خشن غربی قرار نگیرد.

پاکورن تانچارئون مدیر دفتر اخلاق در دپارتمان امور دینی تایلند "بازی اخلاق" را با هدف مقابله با بازیهایی طراحی کرده که فکر و ذهن جوانان را فاسد و منحرف می کند.

این مقام دولتی در کشور بودائی نشین تایلند پس از انتشار خبری حمله یک نوجوان به مادر خود به علت امتناع مادر از پول دادن برای بازی کامپیوتری، تصمیم به طراحی بازی با محوریت اخلاق گرفت.

باکورن اظهار داشت: نمی توان کودکان و نوجوانان را از بازیهای کامپیوتری منع کرد، اما می توان آنها را هدایت کرد تا به بازیهای مناسب روی آورند.

هدف این بازی آموزش غیر مستقیم کودک و نوجوان درباره اخلاق و انجام کارهای خیر است که طی 5 قاعده اخلاقی بودیسم ( که مؤمنان را از قتل، دزدی، بی عفتی، دروغ و خوردن مسکرات نهی می کند) به مخاطب خود ارائه شده است.

بازی که مدیر دفتر اخلاق، دپارتمان امور دینی تایلند طراحی کرده است دارای پنج کاراکتر اصلی است، راهب پیر، پسر بدرفتار باهوش، دختر خوش قلب باهوش، پسر چینی تبار ثروتمند که از آزار رساندن به دیگران به ویژه حیوانات لذت می برند. طراح بازی برای ارائه تصاویر کاراکترهای خود از کودکان کمک گرفت تا بتواند آنها را به خود جلب کند.

تقدیر از برنامه ترویج صلح و تساهل میان مسیحیان و بودائیان منچستر

کلیسای جامع منچستر و مرکز بودائی منچستر به جهت اجرای برنامه ابتکاری حمایت از صلح درمدارس محلی و ترویج تساهل با جایزه 2 هزار پوندی مورد تقدیر قرار گرفتند.

مقامات مسیحی و بودائی شهر منچستر برنامه ای را با عنوان "محل صلح" برای مدارس محلی ترتیب دادند و این برنامه برای دانش آموزان فرصتی را فراهم کرد که از کلیسای جامع منچستر و مرکز بودیست منچستر دیدار کرده و درباره این امر که عبارت " محل صلح" به چه معناست تأمل و تفکر کنند.

دانش آموزان از طریق این فعالیت به بررسی تطبیقی اماکن نیایشی پرداخته و درباره رویکردهای دینی نسبت به صلح و عدالت تعمق می کنند.

پم الیوت، متصدی آموزش در کلیسای جامع منچستر از اینکه وزارت جوامع و دولت ارزش این فعالیت آموزشی برای کودکان را به رسمیت شناخته ابزار مسرت کرد.

دانش آموزان درباره موضوعات معاصربه بحث و تبادل نظر پرداخته و در مراسم مراقبه و نیایش در سکوت شرکت می کنند.

الیوت گفت: هدف ازاین اقدام مشترک، گسترش تساهل و احترام به میراث فرهنگی مسیحیت و بودیسم و همچنین گفتگو درباره موضوعات صلح و عدالت در جامعه امروز است، از این رو تجربه منحصر به فردی را برای دانش آموزان فراهم می کند.

کلاسهای اجباری یوگا برای دانش آموزان هندوستان

علی رغم اعتراض گروههای اسلامی و مسیحی هندوستان، یوگا به صورت اجباری در تمام مقاطع تحصیلی مدارس هندوستان تدریس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز لندن، یک کمیته پارلمانی قدرتمند که پسر سوینا گاندی رهبر حزب حاکم کنگره نیز جزو آن است توصیه کرده که دانش آموزان 6 تا 18 ساله هندوستان در کلاسهای اجباری یوگا شرکت کنند.

این گروه 32 نفره اظهار داشته است: یوگا رشد همه جانبه افراد را میسر ساخته و با توجه به نیروی بالقوه یوگا به عنوان معرفت باستانی هندوستان این کمیته توصیه می کند که کلاسهای یوگا برای دانش آموزان مدارس کشور اجباری شوند.

از آنجا که رائول گاندی یکی از رهبران ارشد کنگره هندوستان و نیز یکی از اعضای این کمیته محسوب می شود توصیه او از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وزارت توسعه منابع انسانی هندوستان که نظارت مدارس کشور را برعهده دارد در سال 2005 شرکت در کلاسهای تربیت بدنی را اجباری کرد اما کاملا مشخص نکرد که چه نوع ورزشی باید در این کلاسها انجام پذیرد.

از سوی دیگر گروههای مسلمان و مسیحی متعهد شدند این موضوع را در دادگاه مطرح کرده و علیه آن مبارزه کنند چرا که توصیه این کمیته با قانون اساسی سکولار هندوستان منافات دارد.

عبد الرحیم قریشی از هئیت وکلای مسلمانان هندوستان گفت: ما اعتقاد داریم اجباری کردن کلاسهای یوگا برای همه دانش آموزان گامی در مسیر نادرست تلقی می شود. یوگا کاملا به آئین هندو ارتباط دارد و در بسیاری از متون مقدس این آئین توصیه شده است، اگر هدف از این اقدام انجام فعالیتهای بدنی است، آنها می توانند هر نوع ورزشی را انجام دهند.

منتقدان این اقدام را ناشی از هدف سیاستمداران برای جلب رأی در انتخابات ماه آینده در اتاپرداش به عنوان یکی از ایالتهای مهم انتخاباتی دانسته اند.

نخستین مرحله از فرآیند تقدیس ژان پل دوم خاتمه می یابد

نخستین مرحله از فرآیند تقدیس ژان پل دوم، پاپ فقید کاتولیکهای جهان روز 13 فروردین ماه 86 همزمان با دومین سالگرد درگذشت وی خاتمه می یابد.

کاردینال کامیلو روینی نایب رئیس منطقه سراسقفی رم اعلام کرد که برگزاری یک مراسم رسمی در کلیسای سنت جان لاترن رسماً به مرحله تحقیق درباره زندگی و کارهای پاپ فقید لهستانی خاتمه می دهد. این امر پس از آن به کنگره امور قدیسان ارجاع داده می شود.

پاپ بندیکت شانزدهم، جانشین ژان پل دوم در تاریخ 9 می 2005 فرآیند تقدیس پاپ فقید را آغاز کرد، فرآیندی که به صورت عادی می بایست 5 سال پس از مرگ فرد آغاز شود.

کاردینال کامیلو روینی رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیا در یک دیدار خصوصی با پاپ بندیکت بر استثنائی بودن این شرایط به معنای کوتاه کردن فرآیند انتشار برای تقدیس تأکید کرد. بی تردید عبارت "شرایط استثنائی" اشاره به فریادهای مردم در مراسم تدفین پاپ دارد که خواستار قدیس شدن بی درنگ وی بودند. از این رو پاپ جدید از قانون گذشت پنج سال پس از مرگ چشم پوشی کرد تا بتوان کرامات احتمالی ژان پل دوم را بررسی و وی را در زمره قدیسان اعلام کند، اکنون مرحله بررسی زندگی و کرامات وی خاتمه یافته است و قدیس شدن ژان پل دوم به مرحله تازه ای وارد خواهد شد.

تأسیس مجمع بین ادیان در سازمان ملل

رئیس دپارتمان روابط کلیساهای خارجی پاتریاک مسکو پیشنهاد کرد مجمع بین ادیان در چارچوب سازمان ملل تأسیس شود تا بتواند فرآیندهای جهانی را به واسطه منشور اخلاق سنتی مورد ارزیابی قرار دهد.

متروپلیتن کیریل از اسمولنسک و کلینینگراد، رئیس دپارتمان روابط کلیساهای خارجی پاتریاک مسکو روز گذشته در همایش بین المللی "گفتگوی تمدنها: حقوق بشر، ارزشهای مشترک و تنوع فرهنگی" که توسط یونسکو در پاریس برگزارشد، گفت: تأسیس یک گروه بین ادیان در چارچوب سازمان ملل به منظور جلوگیری از تحمیل اخلاقی که مورد حمایت اکثریت جمعیت جهان نیست ضروری است. اکثریت جمعیت جهان مؤمنانی هستند که رویکردی سنتی، اخلاقی و دین محور در پیش گرفته اند در حالی که عده ای که در اقلیت قرار دارند می خواهند اخلاق منهای دین را از طریق نهادهای بین المللی به اکثریت مؤمنان تحمیل کنند.

بر اساس اظهارات این متروپلیتن ، کلیسای ارتدکس خواستار بازگشت به درک نقش حقوق بشر در زندگی عمومی است.

وی همچنین یادآور شد: گفتگوی این مجمع که اعضای آن را نمایندگان جوامع دینی بزرگ در جهان تشکیل می دهند، باید با سازمانهای دینی ترویج کننده هنجارهای اخلاق سنتی در سطح ملی و بین المللی صورت پذیرد.

اسقف اعظم سیدنی خواستار احترام جوامع غربی نسبت به اقلیت مسلمان شد

کاردینال استرالیایی کلیسای کاتولیک تصریح کرد: کشورهای غربی باید با اقلیت مسلمان در جامعه با عدالت، احترام و بدون تبعیض حقوق و فرصتها رفتار کنند.

کاردینال جورج پل از سیدنی طی مقاله ای در روزنامه تلگراف با عنوان " گفتگو با مسلمانان" نوشت: مسلمانان و غیرمسلمانان استرالیا مسئول هستند اطمینان حاصل کنند که خشونت به عنوان پاسخ مطرود است. اکثریت مسلمانان استرالیا شهروندانی دوستدار صلح هستند و غیرمسلمانان این جامعه نیز باید برای شکل دادن به جامعه ای عادل تلاش کنند، نسبت تمام مسلمانان استرالیا به افراط گرایی و خشونت طلبی نیز از انصاف به دور است.

کاردینال پل اشاره کرد که جامعه از آکنده از تساهل بین ادیان هنگامی محقق می شود که هر جامعه ای اعم از محلی، قومی و دینی نسبت به خشونت سیاسی تساهل نشان ندهد.

اسقف اعظم سیدنی با اشاره به نژادپرستی قدیمی این جامعه و ترس و اضطرابی که پس از یازدهم سپتامبر در آمریکا، بمبگذاریهای بالی در اندونزی و لندن به وجود آمده گفت: جوانان مسلمان استرالیایی قربانی خصومت و تبعیض هستند.

این کاردینال استرالیایی بهترین راه ممانعت از شکل گیری افراط گرایی را رفتاری عادلانه و مناسب، ترویج آموزش و از بین بردن عواملی چون تبعیض شغلی توصیف کرد که در کنار هم شرایط نامساعد زندگی را شکل می دهند.

روحانی عالی مرتبه کلیسای کاتولیک در سیدنی خواستار رفتار مساوی با اقلیت مسلمان و همراه با عدالت و احترام شد و گفت: برای صورت دادن به گفتگوی مؤثر ضرورتی برای روابط بسیار دوستانه و نزدیک مسلمانان و مسیحیان وجود ندارد، بلکه تلاش برای درک دین یکدیگر و ترغیب جوانان برای کسب این دانشها کافی به نظر می رسد.