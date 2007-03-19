به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان پس از مراسم افتتاح خط انتقال گاز ایران به ارمنستان، در کنفرانس خبری مشترک با روبرت کوچاریان، بهره برداری از پروژه های مشترک بین ایران و ارمنستان را گامی در راستای تقویت و تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور خواند و گفت: بعد از 15 سال، امروز شاهدیم که احداث پروژه انتقال گاز ایران به ارمنستان، باعث شده تا دولت و ملت هر دو کشور برای تقویت روابط مصمم تر از گذشته باشند.

وی افزود: پروژه هایی که امروز به بهره برداری می رسد، کمک شایانی به گسترش روابط می کند و انتقال گاز نمونه بارز این همکاری هاست.

رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز این پیوند دوستانه میان دولت و ملت ایران و ارمنستان باعث شده است تا دو کشور در زمینه برقراری روابط در زمینه های دیگر مصمم تر شوند.

احمدی نژاد با بیان اینکه دو کشور روابط عاطفی و فرهنگی بسیار مطلوبی دارند، گفت: امروز احداث و بهره برداری پروژه های مختلف باعث خوشحالی دولت و ملت است و ما از این رویداد خوشحالیم.

دکتر احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به مذاکرات دو جانبه بین دو کشور گفت: در این دیدار کوتاه خوشبختانه توانستیم در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر کنیم.

وی افزود: امروز ما توانستیم با مرور توافقات گذشته، زمینه های جدیدی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهیم که امیدوارم با اجرای توافقنامه های جدید، روابط هر دو کشور مستحکم تر از گذشته شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان اینکه ما برای گسترش روابط بین دو کشور هیچ مانعی نداریم، خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران از پیشرفت مردم ارمنستان بسیار خوشحال است، هر اتفاق سازنده ای در ارمنستان رخ دهد، باعث خوشحالی دولت و ملت ایران می شود که ما در تلاشیم در این زمینه گام های بیشتری را برداریم .

دکتر احمدی نژاد در پایان سخنان خود ضمن تشکر از دولت و ملت ارمنستان گفت: امروز طبیعت هم با ما همراه بود چرا که بارش برف و باران نشانه رحمت الهی است که موجب خوشحالی مردم ارمنستان و ایران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست خبری، "روبرت کوچاریان" رئیس جمهور ارمنستان نیز در سخنانی، احداث خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستا ن را رخدادی تاریخی در صفحه روابط بین دولت کشور خواند و افزود: ارمنستان بعد از استقلال خود با مشکلات عدیده ای روبرو شده که بحران جنگ و اقتصاد از نمونه های بارز آن است.

وی گفت: امروز ملت ارمنستان خوشحال و قدرشناس کمک های ملت ایران هستند و برای ارتباط یشتر با ایران تلاش خواهند کرد.

روبرت کوچاریان تصریح کرد: خوشبختانه امروز همکاری بین ایران و ارمنستان به طور منظم در حال توسعه و پیشرفت است و بنده در همین جا از آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دلیل برقراری این روابط تشکر می کنم.

وی ادامه داد: در 15 سال پیش در مرز ارمنستان و ایران، به جز رد سیم خاردار هیچ چیزی دیگری وجود نداشت، ولی امروز به همت و تلاش دولت های هر دو کشور ، ما شاهد رد و بدل کالا و برقراری روابط اقتصادی آن هم نزدیک به 600 هزار تن کالا هستیم.

رئیس جمهور ارمنستان گفت: در ده سال پیش متاسفانه بین دو کشور ارتباط در زمینه انرژی وجود نداشت ولی در حال حاضر و با مذاکراتی که با آقای دکتر احمدی نژاد داشتیم به دنبال احداث نیروگاه سوم انرژی ، برق و آب هستیم.

روبرت کوچاریان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که برقراری روابط گسترده بین دو کشور در سالهای آینده باعث رشد و توسعه در زمینه های مختلف بین دو کشور شود.

در ادامه این نشست خبری، روبرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان در پاسخ به سئوالی در خصوص ارزیابی همکاری های دو کشور گفت : امروز خوشبختانه ارمنستان دربخش های سیاسی و اقتصادی توانسته ارتباط مطلوبی را با دولت ایران برقرار کند.

وی گفت: امروز ما در چارچوب همکاری های دو کشور، روابط سیاسی مطلوبی نیز داریم که بدنبال برقراری روابط سیاسی بیشتر نیز هستیم.

رئیس جمهور ارمنستان افزود: هر دو کشور باید ضمن برقراری روابط سیاسی، مراقب باشند تا هیچ یک از کشورها در وجهه سیاسی دچار مشکل نشوند.

وی همچنین با اشاره به برقراری ارتباط اقتصادی بین ایران و ارمنستان گفت: ما بدنبال آن هستیم تا با طرح های زیربنایی بتوانیم روابط اقتصادی هر دو کشور را افزایش دهیم.

رئیس جمهور ارمنستان همکاری دو کشور را در حال حاضر بسیار مفید خواند و گفت: در ملاقات های مختلفی که با رئیس جمهور ایران داشته ام ، طرح های مختلفی مطرح شد که امیدوارم در زمانبندی های مشخص به اجرا درآید.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: امروز خوشبختانه دولت ایران و ارمنستان در زمینه های مختلف همکاری مناسبی دارند که این امر موجب شده تا هر دو کشور دورنمای درخشانی را برای هر دو طرف ترسیم کنند.

همچنین دکتر محمودی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار تلویزیون ارمنستان در خصوص طرح های عمرانی مشترک دو کشور، گفت: منعی برای توسعه روابط با ارمنستان نداریم، ما در حال حاضر به دنبال آنیم تا در زمینه های مختلف از جمله طرح های نفت و گاز ، آب ، انرژی و حمل و نقل با ارمنستان همکاری کنیم.

احمدی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: توسعه همکاری‌های دو جانبه را به نفع دو ملت و دولت و به نفع صلح در منطقه می‌دانیم.