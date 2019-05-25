هیچ استعفایی تاکنون به هیئت رئیسه شورای شهر گرگان نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه فائزه عبداللهی، عضو شورای شهر گرگان با اشاره به فوت خبرنگار باسابقه گلستان «سمیه عرب» که در اثر تصادف به کما رفته بود، اظهار کرد: میدان بسیج پرخطر است و ما همواره شاهد اتفاقات تلخ و ناخوشایند متعددی در محور کمربندی هستیم.

وی با بیان اینکه باید ایمن سازی این محور جزو اولویت های شورا و شهرداری باشد، افزود: حفظ جان شهروندان و رفع خطر نقاط پرآسیب باید در دستور کار شهرداری باشد.

در ادامه رئیس شورای شهر گرگان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کسی از اعضای شورای شهر تاکنون برای کاندیداتوری مجلس استعفا داده است یا خیر؟ گفت: تاکنون هیچ استعفای به هیئت رئیسه شورای شهر گرگان نرسیده است.

علی اصغر یوسفی در خصوص مهلت دادن استعفا بیان کرد: دو نقل قول وجود دارد یکی اینکه تا ۱۶ خرداد استعفا اعلام شود و یا اینکه تا ۱۶ خرداد آن شخص باید از شورا خارج شود.

وی از برگزاری جلسه فوق العاده برای تعیین و تکلیف این مسأله خبرداد.

اولویت گرگان است

محمدابراهیم جرجانی دیگر عضو شورای شهر گرگان در ادامه گفت: نمایندگی مجلس جایگاه مهمی است و نیاز است که افراد توانمندی به این عرصه وارد شوند تا مشکلات را مرتفع کرده و مردم به آرامش اقتصادی برسند.

وی افزود: اینجا هم مجلس کوچک است و نیاز است تا نمایندگان خوب و مقتدری در کنار شهردار باشند.

جرجانی بیان کرد: اولویت گرگان و مردم گرگان است و باید بیشتر فکر کرد و تصمیم خوبی گرفت.

بررسی لوایح

در ادامه نامه فرمانداری قرائت شد که در آن لایحه کمک ۱۰ میلیارد ریالی شهرداری گرگان به مناطق سیل زده آق قلا را برگشت زده و به آن ایراد گرفته بود.

شهردار گرگان در این خصوص گفت: این امر اقدام بزرگی است و باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه مورد سوال واقع شود.

عبدالرضا دادبود گفت: پیشنهاد شهرداری اصرار بر لایحه و فرستادن آن به شورای حل اختلاف است تا با نگاه کلی تری بررسی شود.

حسین ربیعی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم در ادامه گفت: درست است که ما از نظر قانونی نمی توانیم خارج از گرگان هزینه کنیم اما این مسأله فرق می کند و باید آن را ویژه دید.

وی با بیان اینکه چرا بقیه شهرداری های کشور توانستند به مناطق سیل زده کمک کنند، افزود: بجای تقدیر از فعل خوب شهرداری و شورای شهر، این امر رد می شود و به جای برگشت لایحه باید راهکار آن را پیدا کرد.

در ادامه اعضای شورا شهر به اصرار بر لایحه و فرستادن آن به شورای حل اختلاف رأی مثبت دادند.

لایحه بعدی استرداد وجه ملک مسکونی بود که برای بررسی و رفع ایرادات به شهرداری برگشت داده شد.

لایحه بعدی پرداخت شارژ ماهیانه واحدهای تجاری و خدماتی مجتمع هیرکان بود که حدود ۱۲۲ میلیون ریال برآورد شده و چون برای این امر بودجه ای پیش بینی نشده بود شهرداری خواستار این بود تا از محل موجود حساب ها پرداخت شود. این لایحه بعد از بررسی در صحن رد شد.

در ادامه لایحه اجرای نیمکت و نصب نیمکت در آرامستان بود که با حداکثر آرا مصوب شد.

کمک به دفن و کفن افراد بی بضاعت

فائزه عبداللهی در خصوص آرامستان گفت: در سنوات گذشته افراد بی بضاعت که توانایی پرداخت هزینه کفن و دفن اموات خود را نداشتند با مراجعه به شورا و گرفتن نامه مشکل آنها را حل می کردیم.

این عضو شورای شهر گرگان با بیان اینکه هزینه اقدامات اولیه کفن و دفن ۵۰۰ هزار تومان است، گفت: باید بتوان از محل ماده ۱۷ به این افراد کمک کرد.

در ادامه حسن ربیعی نسبت به مساعدت و برطرف کردن مشکلات دکه مطبوعاتی آقای طالبی یکی از قدیمی های شهر که باجه اش توسط شهرداری تعطیل شده بود، تأکید کرد و خواهان عقد قرارداد با وی شد.

در ادامه کشیری مسئول یکی از خانه های فرهنگ نسبت به بی توجهی شهرداری به این خانه ها گله داشت. وی گفت: هزینه ۲۵۰ هزار تومانی خانه های فرهنگ و دریافت تجهیزات جزئی از جمله دغدغه های ما است.

فائزه عبداللهی در این خصوص گفت: در بودجه سال جاری ۲۷۶ میلیون تومان برای برگزاری جشن و مراسم به سازمان فرهنگی و ورزشی و ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای آموزش شهروندی در نظر گرفته شده و بودجه مدیران خانه ها از ۳۶۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان رسیده است.

۱۶ خانه فرهنگ در گرگان وجود دارد

وی با بیان اینکه ۱۶ خانه فرهنگ در سطح شهر داریم ولی هیچگونه امکاناتی ندارند، تصریح کرد: باید به مقوله آموزش شهروندی بهای بیشتری داد.

شهردار گرگان هم در این خصوص گفت: اساساً چون خانه‌های فرهنگ ساختار حقوقی درستی از قبل نداشتند در برخی از موارد با مشکل مواجه شده اند.

عبدالرضا دادبود افزود: سازمان بازرسی استان اعلام کرده که باید در واگذاری خانه‌های فرهنگ بازنگری شود و برای واگذاری آنها مناقصه گذاشت.

وی از افزایش بودجه خانه های فرهنگی در سال جاری خبرداد و گفت: شهرداری در حال رایزنی و مذاکره با سازمان بازرسی است تا مشکلات مدیریت خانه‌های فرهنگ شهر برطرف شود.

دادبود توضیح داد: باید تکلیف مدیریت خانه های فرهنگ مشخص شود زیرا مدیران آن نه شرکتی بوده و نه در حالت قراردادی هستند و شهرداری نمی‌تواند آنها را تبدیل وضعیت کند.

وی تصریح کرد: باید از تجربیات سایر شهرها مانند تهران در مدیریت خانه‌های فرهنگ بهره مند شویم.

دادبود در خصوص بکارگیری معاونت اجتماعی در شهرداری گرگان هم گفت: در صورت ارتقاء رتبه شهرداری گرگان از ۱۰ به عدد ۱۱ شهرداری گرگان دارای ۶ ماه معاونت خواهد شد و در آن صورت امکان پیش‌بینی معاونت اجتماعی وجود دارد.

شهردار گرگان گفت: اما برای منظور کردن معاونت اجتماعی باید عنوان کلمه اجتماعی از سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری گرگان حذف شود.