دبیرکل سازمان ملل متحد اظهارات هنیه درباره مقاومت را ناامید کننده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" درگفتگو با رادیو صدای آمریکا اعلام کرد : اطلاعات اولیه ای که درباره دولت وحدت ملی به دست آمده ، تاحدودی نا امید کننده است.

اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین شنبه گذشته 26 اسفند دربرابر مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد: مقاومت با هرشکل آن از جمله مقاومت مردمی، حق ملت فلسطین است.

وی افزود: دفاع از خود دربرابر حملات رژیم صهیونیستی، حق ملت فلسطین است.

دولت وحدت ملی فلسطین یازدهمین دولت فلسطینی از زمان تاسیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 1994 به شمار می رود که در نوع خود اولین دولتی است که از دو جنبش حماس و فتح به ریاست اسماعیل هنیه از اعضای حماس تشکیل شده است.