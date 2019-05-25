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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۲۲:۴۹

رئیس بنیاد مسکن:

آق قلا و پل دختر تابلوی سیل کشور هستند/عقب ماندگی ها جبران شود

آق قلا و پل دختر تابلوی سیل کشور هستند/عقب ماندگی ها جبران شود

گرگان- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان این که آق قلا، گمیشان و پل دختر تابلوی سیل اخیر کشور هستند، گفت: باید با برنامه های جبرانی عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد بازسازی مناطق سیل زده گلستان اظهار کرد: بنیاد مسکن استان های خراسان رضوی و گیلان معین شهرهای گنبدکاووس و گمیشان بوده و این شهرها را در ساخت منازل مسکونی یاری می کنند.

وی خطاب به مدیران بازسازی این شهرها افزود: باید زمانبندی مشخص برای خود تعریف کرده و طبق آن جلو بروید.

تابش گفت: باید مردم را تشویق کرد تا با مبالغ بلاعوضی که پرداخت می‌شود کار بازسازی را شروع کنند.

وی با بیان اینکه آق قلا و پل دختر تابلوی سیل کشور هستند و باید روند بازسازی شتاب گیرد، گفت: پیشرفت محسوسی در آق قلا نداشتیم.

تابش افزود: سازوکار فعلی جوابگوی نیازهای شهرهای سیل زده نیست و باید با برنامه های جبرانی این عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی توضیح داد: در مرحله اول بازسازی ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی را شروع کردیم و اعتبار آن تأمین شده و بازسازی و تعمیر ۱۲۱ هزار واحد دیگر را هم در مرحله بعد در دستورکار داریم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: باید به روند بازسازی شتاب داد و واحدهای تعمیراتی را تا تیرماه و واحدهای احداثی هم تا پایان مهرماه به اتمام برسد.

تابش به  ادارات کل گلستان و همچنین ادارات کل خراسان رضوی و گیلان ۲۰ روز مهلت داد تا در هر منطقه واگذار شده ۴۰ تا ۵۰ درصد از منازل مسکونی نیازمند باز سازی را  به مرحله پی کنی و پی ریزی برسانند.

کد مطلب 4625967

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