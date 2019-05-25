پرداخت۷میلیاردتومان کمک بلاعوض به واحدهای مسکونی آسیب دیده گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد عصر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد بازسازی مناطق سیل زده گلستان که با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور برگزار شد، اظهار کرد: روند بازسازی منازل مسکونی خسارت دیده از سیل را پیگیری می کنیم و تاکنون ۷۵۵ انعقاد قرارداد داشتیم و هزار و ۹۲۶ فقره معادل هفت میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان هم بلاعوض پرداخت شده است.

افزود: ۹۸۷ فقره پرونده بلاعوض آماده پرداخت داریم که طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد و به رقم ۱۰ میلیارد تومان خواهیم رسید.

وی گفت: آواربرداری ۲۰۴ واحد به اتمام رسیده و ۲۴۳ پی کنی، ۵۲ واحد فونداسیون، ۱۰ ستون و سه واحد هم اتمام کار داشتند.

زمانی نژاد تصریح کرد: در بارندگی ۹۸، حدود ۴۵ روستای گلستان درگیر رانش شد و ۵۱۷ واحد خسارت دید که از این تعداد ۱۵۰ واحد تخریبی بوده و مابقی هم در مرض خطر رانش قرار دارند.

وی بیان کرد: تاکنون ۶۲ واحد زمین تهیه شده و برای تهیه زمین سایر واحدها در حال رایزنی هستیم.

زمانی نژاد گفت: مشکل زمین دو روستا سنگین بوده یکی در قلعه قافه مینودشت و دیگری برنجوین که به ترتیب ۱۸۷ و ۵۰ واحد مسکونی در آنها خسارت دیدند.

وی با بیان اینکه قبل از رانش و بعد از رانش قیمت زمین چند برابر شده، تصریح کرد: جلسات متعددی را با فرمانداری و بخشداری و شوراها داشتیم و چند هکتار را به بافت روستا ملحق کردیم تا مشکل زمین مرتفع شود.

زمانی نژاد با بیان اینکه در بقیه روستاها هم کار ساخت در حال پیگیری است، اظهار کرد: ۵۲۵ تن سیمان وارد انبارها شده و در اختیار مردم قرار می گیرد و میله گرد هم در نزدیکی شهرهای حادثه دیده دپو شده است.