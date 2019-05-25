کشف دام قاچاق در کرمان ۸۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی عصر شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار کرد: با توجه با تعداد اندک مراکز کنترل بحث خروج گندم استان کرمان به استان سیستان و بلوچستان بیشتر متصور است.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ با افزایش ۸۰ درصدی کشف کالاهای قاچاق روبرو بوده‌ایم که مجموع ارزش کالای قاچاق کشف شده در سال گذشته ۱۴۲ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان این مطلب که یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کشف قاچاق سوخت و افزایش ۸۰ درصدی کشف دام در سال جاری داشته‌ایم، اظهار داشت: مشکلاتی نیز در شهرستان‌های تابعه در زمینه ساختاری داریم که رسیدگی به پرونده‌ها به مشکل بر خورده است و حتی موجب دپو پرونده‌ها می‌شود.

فرماندهی انتظامی استان کرمان با بیان این مطلب که نبود انبار در برخی شهرستان‌ها از دیگر مشکلات استان است، افزود: امیدواریم با کمک نیروهای امنیتی بتوانیم کار خود را بهتر انجام بدهیم.

وی اظهار داشت: استان کرمان رتبه سوم گروهی کشف کالای قاچاق در کشور را کسب کرده است.