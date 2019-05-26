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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۳۴

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان:

یتیم به تکریم و شخصیت نیاز دارد

یتیم به تکریم و شخصیت نیاز دارد

زنجان-نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه یتیم نیاز به غذا و آموزش دارد، گفت: یتیم علاوه بر این ها به تکریم و شخصیت نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه شنبه در جمع مددجویان کمیته امداد در محل کمیته امداد استان زنجان، افزود: یتیم نیاز به غذا و آموزش دارد ولی از همه مهمتر یتیم به تکریم و شخصیت نیاز دارد.

وی اظهار کرد: دستگیری از نیازمندان نه تنها در زندگی دنیوی بلکه در زندگی اخروی هم ثواب دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان، مردم استان زنجان را مردمی خیرخواه و نیکوکار معرفی کرد و گفت: خوشبختانه زنجانی‌ها در تکریم و کمک به ایتام بسیار پیشقد م هستند.

خاتمی بابیان اینکه امام راحل به فکر محرومین و مستضعفین جامعه بودند، تأکید کرد: امروز کمیته امداد، نهال کاشته شده توسط امام (ره) به درخت بسیار تنومند تبدیل‌شده و حامیان بسیار خوبی دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کمیته امداد استان زنجان در توانمندسازی مددجویان اقدامات خوبی را انجام داده است، گفت: هرسال بیش از ۱۰ درصد از مددجویان این نهاد از چرخه حمایتی خارج‌شده و توانمند شدند و علاوه بر ایجاد شغل برای خودشان برای افراد زیادی هم اشتغال ایجاد می‌کنند.

کد مطلب 4625993

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