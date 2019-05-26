فعالیت پایگاه های انتقال خون گیلان در شب های قدر/۱۷۲ واحد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه باران با اشاره به اجرای طرح نذر خون در شب‌های قدر و ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: مردم نوع‌دوست گیلان در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۷۲ واحد خون اهدا کردند.

مرادی به فعالیت پایگاه‌های انتقال خون در شب‌های قدر اشاره کرد و گفت: این پایگاه‌ها از ساعت ۱۹ عصر تا ۲۳:۳۰ شب آماده دریافت خون اهداگنندگان هستند.

مدیرکل انتقال خون گیلان در ادامه با اشاره به نیاز به همه گروه‌های خونی از مردم نوع دوست گیلان خواست تا در این شب‌های عزیز در این کار انسان دوستانه شرکت کنند.

وی ادامه داد: تیم سیار انتقال خون گیلان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد خمام، شب بیست و سوم در مسجد جامع شفت و هر دو این شب‌ها در مسجد جامع صومعه سرا آماده خون‌گیری است.

مرادی با بیان اینکه سالانه به صورت میانگین ۲۰۰ هزار واحد خون و فرآورده‌های خونی در این استان مصرف می‌شود، بیان کرد: استان گیلان به علت گردشگر پذیر بودن و وقوع حوادث جاده‌ای و آمار بالای جراحی‌های قلب و عروق جز استان‌های پرمصرف در زمینه خون و فرآورده‌ای خونی است.