به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه مسئولان استان قزوین از روند احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی قزوین بازدید کردند.

علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، علی محمدی معاون راه آهن تهران، شهرام احمدپور فرماندار آبیک، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مرتضی علیخانی مدیر دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری قزوین، بارگاهی مدیرکل مرکز سرمایه گذاری، زکی زاده مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، عبدی مدیر امور اراضی استان، مهرزاد نجفیان سرمایه گذار طرح و جمعی از مسئولان و کارشناسان از پایانه در دست ساخت صادرات محصولات کشاورزی قزوین در جاده روستای زاغه از توابع شهرستان آبیک بازدید کردند.

پس از این بازدید، جلسه‌ای در محل احداث این پایانه برگزار شد و مسئولان استان ضمن ابراز رضایت از سرعت عمل اجرایی پروژه آمادگی خود را برای صدور مجوزهای سایر بخش‌ها و تسریع در روند اجرایی اعلام کردند.

فاطمه خمسه در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از رویکردهای ما در صدور مجوز برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داشتن اهلیت متقاضیان است که در این راستا متقاضی احداث پایانه یکی از افراد توانمند در تولید بخش کشاورزی است که سال‌ها اهلیت خود را ثابت کرده و به همین دلیل علیرغم مخالفت‌هایی که برای صدور مجوز این مجموعه می‌شد با قاطعیت ایستادیم و دفاع کردیم و خوشبختانه سرمایه گذار هم به تعهدات خود عمل کرد و با سرعت فاز اول طرح در حال اجراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: این پایانه پس از تکمیل شدن به یک مرکز بزرگ صادراتی در استان تبدیل خواهد شد که به اقتصاد منطقه کمک خواهد کرد.

مجوزها بسرعت صادر می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: با همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند صدور مجوزها پیش بینی می‌کنیم در کمتر از ۸ ماه این پایانه به بهره برداری برسد.

وی در خصوص وضعیت صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: میزان صادرات امسال به دلیل سرمازدگی و ممنوعیت صدور محصولات جالیزی کاهش یافت و در محصولات خام کشاورزی ۲ درصد و فرآوری ۱۷ درصد بود اما امسال این روند افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: چون در قزوین پایانه نداریم کشاورزان و صادرکنندگان معمولاً از سایر پایانه‌ها و باراندازها محصولات کشاورزی خود را

صادر می‌کنند که امیدواریم با احداث این پایانه که تمام امکانات مثل سردخانه زیر صفر و بالای صفر، انبار و زنجیره تولید را دارد بتوانیم بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات محصولات کشاورزی را از این مکان انجام دهیم و حتی نیازهای استان‌های همجوار را نیز تأمین کنیم.

وی بیان کرد: پیش بینی ما این است که اگر عملیات ساخت به همین وضعیت صورت گیرد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی قزوین در ردیف پایانه‌های مطرح غرب کشور قرار گیرد و الگویی مناسب در کشور شود.