آغاز ثبت نام کلاس اولی ها در خراسان جنوبی

محمدعلی واقعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبت نام پایه اول دوره ابتدایی از ابتدای خرداد ماه سال جاری آغاز و تا پایان تیرماه جاری ادامه دارد.

واقعی بیان کرد: مردم استان می‌توانند با توجه به محلی که در آن سکونت دارند به نزدیکترین آموزشگاه مراجعه و نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه امسال در پایه اول ابتدایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز را در مدارس سطح استان خواهیم داشت، افزود: تعداد دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار درصد رشد داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هزار و ۷۴۹ آموزشگاه در سطح استان فعالیت می‌کنند، گفت: این آموزشگاه‌ها در سال تحصیلی گذشته پذیرای ۱۷۰ هزار و ۴۸۰ دانش آموز بوده اند.

وی ادامه داد: از مجموع آموزشگاه‌های سطح استان تعداد یک هزار و ۷۵۴ واحد دولتی و ۹۹۵ واحد غیر دولتی بوده اند.

واقعی با بیان اینکه والدین پس از ثبت نام فرزندان خود در آموزشگاه فرم معرفی به پایگاه سنجش را دریافت خواهند کرد، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۴ پایگاه سنجش در سطح استان فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: ثبت نام دوره متوسطه نیز از ابتدای تیرماه آغاز و تا سی و یکم تیرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۳۰ آئین نامه اجرایی مدارس دریافت هرگونه وجه نقدی غیر از بیمه و کتب درسی را ممنوع اعلام کرده است، عنوان کرد: والدین در صورت دیدن هرگونه تخلف از سوی آموزشگاه‌ها می‌توانند به اداره ارزیابی و عملکرد، دفتر رسیدگی به شکایات اداره کل و یا با شماره تماس ۳۲۴۲۴۷۳۴ نسبت به پیگیری شکایت خود مراجعه کنند.