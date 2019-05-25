انهدام باند سارقان مسلح کت ها و تفرجگاه های دزفول

سرهنگ روح اله گراوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سه فقره سرقت مسلحانه در تفرجگاه‌ها و کت‌های ساحلی رودخانه دز، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ (کلانتری کوی زیبا شهر) با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی نامحسوس در مناطق وقوع جرم، اعضای باند سه نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دزفول ادامه داد: متهمان پس از مواجهه با مالباختگان ضمن اعتراف به بزه انتسابی به سه فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند.

سرهنگ گراوندی ضمن اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، عنوان کرد: ارتقای امنیت، اولویت اصلی پلیس بوده؛ بنابراین سبزپوشان نیروی انتظامی دزفول با افرادی که بخواهند با اقدامات مجرمانه باعث سلب آرامش و آسایش مردم شوند برابر قانون و با قاطعیت هر چه تمام تر برخورد خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه نیروی انتظامی دزفول بیدار است و با تمام توان به مبارزه با مخلان نظم و امنیت خواهد پرداخت، گفت: نیروی انتظامی دزفول با تلاش شبانه روزی سربازان خود، تمام موارد ناامنی و ناهنجاری را در سطح شهرستان رصد می‌کند و اجازه فرصت طلبی به مخلان نظم و امنیت را نمی‌دهد تا به هدف اصلی خود و مطالبه شهروندان یعنی امنیت پایدار دست پیدا کند