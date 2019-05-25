۱۰۰ پروژه عمرانی در روستاهای دزفول در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری شامگاه شنبه در همایش بزرگ چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری مردم دزفول که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در حسینیه ثارالله برگزار شد، اظهار کرد: چهارم خرداد گنجینه دفاع مقدس است که معمار این فرهنگ مقاومت و ایثار و فداکاری رزمندگان، ایثارگران، شهدا، جانبازان و به ویژه آیت الله قاضی دزفولی است.

وی، سردار سوداگر و همرزمان وی را به دلیل ثبت این روز در تقویم ملی ادامه دهنده راه معماران فرهنگ مقاومت برشمرد و افزود: امروزه چگونگی تقویت و انتشار این فرهنگ غنی و معرفی آن در سطح بین المللی مهمترین مأموریت و اساسی‌ترین رسالت ما به عنوان پاسداران، سربازان و خدمت گزاران نظام است.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول عنوان کرد: اکنون که تهدیدات نظامی، بحران‌های اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه توسط آمریکا و همدستانش در منطقه بر نظام تحمیل شده، حفظ ارزش‌های ماندگار و بهره گیری از مؤلفه‌های قدرت برای غلبه بر دشمن و تقویت ساختارهای درونی نظام ضروری بوده و یک مأموریت مهم است.

حیدری با بیان اینکه روز دزفول را باید در گفتمان ارزشی مقاومت کاربردی کرد، گفت: باید از این انباشت قدرت برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن استفاده کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه امروزه شهرستان دزفول در مقایسه با سایر شهرستان‌های خوزستان به یک کارگاه توسعه تبدیل شده است، تصریح کرد: با همت و تلاش تمامی مدیران اجرایی دزفول و پیگیری‌های استاندار و نماینده شهرستان در مجلس اکثریت پروژه‌های دزفول در بخش آب، برق، راه و سایر زیرساخت‌ها فعال است و این فعالیت‌ها در روستاهای مناطق محروم شهرستان به خوبی محرز است.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با اشاره به تصویب و جذب اعتبارات مختلف در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم شهرستان، گفت: در زمان حاضر بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی در روستاهای محروم دزفول در حال اجرا است که هم اکنون نیز توسعه این مناطق محروم نسبت به گذشته بسیار مشهود است.

حیدری با بیان اینکه امروزه دورترین روستاهای دزفول نیز از اعتبارات ارزش افزوده‌ای که دولت در اختیار سازمان امور عشایر و روستاهای فاقد دهیاری قرار داده بهره برده اند، عنوان کرد: در سال گذشته، ۸۳۰ میلیارد ریال بودجه ارزش افزوده در دزفول جذب شد که طرح‌های زیادی با این اعتبارات در دست اجراست.