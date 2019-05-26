روند صدور مجوز پایانه صادراتی کشاورزی قزوین تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه مسئولان استان قزوین عصر شنبه از روند احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی قزوین بازدید کردند.

علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، علی محمدی معاون راه آهن تهران، شهرام احمدپور فرماندار آبیک، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مرتضی علیخانی مدیر دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری قزوین، بارگاهی مدیرکل مرکز سرمایه گذاری، زکی زاده مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، عبدی مدیر امور اراضی استان، مهرزاد نجفیان سرمایه گذار طرح و جمعی از مسئولان و کارشناسان از پایانه در دست ساخت صادرات محصولات کشاورزی قزوین در جاده روستای زاغه از توابع شهرستان آبیک بازدید کردند.

سپس با تشکیل جلسه‌ای در محل احداث پایانه مشکلات اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت و دستور لازم برای تسریع در کار داده شد.

علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین در این جلسه اظهار داشت: با توسعه شبکه ریلی و افتتاح راه آهن قزوین به رشت اجرای این طرح کاملاً توجیه اقتصادی دارد و امیدواریم مصوبه راه آهن برای اتصال شبکه ریلی داخل پایانه به خط آهن قزوین به تهران گرفته شود تا روند کارها ذرعت یابد...

فرخزاد افزود: پایانه صادراتی محصولات کشاورزی یک نمونه موفق از مشارکت بخش خصوصی توانمند برای اجرای طرح‌های تولیدی در بخش کشاورزی است و همراهی خوب مجموعه استانداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، صنعت و دستگاه‌های خدمات رسان می‌تواند

این طرح را به یک الگوی کشوری تبدیل کند.

فاز اول طرح در هفته دولت افتتاح شود

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: از سرمایه گذار طرح انتظار داریم زمان بندی فازهای مجموعه را مشخص کند تا بتوانیم فاز اول آن را در هفته دولت افتتاح کنیم.

فرخزاد گفت: به لحاظ اهمیتی که برای این طرح قائل بودیم همکاری خوبی توسط بخش دولتی صورت گرفته و امیدواریم با توان خوب بخش خصوصی این پایانه بتواند به عنوان بزرگترین پایانه غرب کشور در صادرات محصولات کشاورزی مطرح شود.

در ادامه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در صورت تحقق اهداف تعیین شده و سرعت در اجرا می‌تواند به عنوان یک برند اقتصادی مطرح شود.

خمسه بیان کرد: یکی از رویکردهای ما در صدور مجوز برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داشتن اهلیت متقاضیان است که در این راستا متقاضی احداث پایانه یکی از افراد توانمند در تولید بخش کشاورزی است که سال‌ها اهلیت خود را ثابت کرده و به همین دلیل علیرغم مخالفت‌هایی که برای صدور مجوز این مجموعه می‌شد با قاطعیت ایستادیم و دفاع کردیم و خوشبختانه سرمایه گذار هم به تعهدات خود عمل کرد و سرعت اجرا در فاز اول بسیار بالاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: این پایانه پس از تکمیل شدن به یک مرکز بزرگ صادراتی تبدیل خواهد شد که به اقتصاد منطقه کمک خواهد کرد لذا تلاش می‌کنیم با همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند صدور مجوزها پیش بینی می‌کنیم در کمتر از ۸ ماه این پایانه به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: پیش بینی ما این است که اگر عملیات ساخت به همین وضعیت صورت گیرد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی قزوین در ردیف پایانه‌های مطرح غرب کشور قرار گیرد.

شهرام احمد پور فرماندار شهرستان آبیک هم گفت: قزوین قطب کشاورزی است و آبیک در بخش مجتمع‌های گلخانه‌ای، تولید مرغ، انبارهای سیلو ظرفیت خوبی دارد و با موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به تهران از جذابیت خوبی در اجرای طرح‌ها برای بخش خصوصی

برخوردار است.

وی افزود: در شهرستان آبیک با داشتن مجتمع‌های گلخانه‌ای، واحدهای دام و طیور، تولید تخم مرغ، حدود ۱۲ درصد تولید کشور را داریم و در تولید یونجه و ذرت و مجتمع‌های کشت و صنعت رتبه خوبی در کشور داریم و احداث این پایانه اقتصادی است.

فرماندار آبیک گفت: در تأمین زیرساخت‌های پایانه همکاری می‌کنیم تا بخش خصوصی این طرح را بسرعت اجرایی کند و خوشبختانه بخش خصوصی مجری پایانه از توان مالی خوبی برخوردار است و تاکنون از تسهیلات بانکی استفاده نکرده و قادر است با اجرای این طرح بیکاری منطقه را نیز حل کند.

احمدپور آمادگی فرمانداری را برای تداوم همکاری با بخش خصوصی توانمند در اجرای طرح‌های اشتغال زا و تولید محور اعلام کرد.

در این جلسه سعید نبیل رئیس سازمان صنعت استان قزوین هم گفت: در سازمان صنعت استان همراهی لازم با متقاضی برای تسریع در روند کار صورت گرفته و در ادامه مسیر هم این همکاری تا بهره برداری کامل انجام خواهد شد.

نبیل بیان کرد: ساخت این پایانه یک نقطه شروع در صادرات است و به دلیل اهمیت پروژه روند ساخت از سوی سازمان توسعه تجارت رصد می‌شود و اگر این طرح در زمان معقول به بهره برداری برسد نقطه عطفی در ساخت مجموعه صادراتی استان و کشور خواهد بود.

رئیس سازمان صمت استان یادآور شد: آماده‌ایم سرعت صدور مجوزها را بالا ببریم تا این کار الگوی سایر طرح‌های پایانه‌ای در کشور باشد.

نبیل اظهار داشت: از سرعت عمل بالای بخش خصوصی در اجرای این طرح تشکر می‌کنیم و با صدور پروانه موقت پایانه امیدواریم استعلام‌های قانونی گرفته شود.

علی محمدی نماینده راه آهن تهران در این نشست گفت: این پایانه در موقعیت مکانی خوبی انتخاب شده و تزدیکی به ایستگاه و خط راه آهن آبیک این امکان را مهیا می‌کند تا بتوانیم خط اتصال شبکه را برای جابجایی کالاها ایجاد کنیم و مسیر داخلی توسط بخش خصوصی و زیر نظر بخش فنی راه آهن انجام شده است.

وی بیان کرد: تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اتصال تهیه شده و بزودی پس از دریافت مجوز این ارتباط صورت خواهد گرفت.

در ادامه مهرزاد نجفیان سرمایه گذار مجری طرح گفت: در فاز اول بیش از ۳۰ هزار تن ظرفیت ذخیره غله ایجاد شده و قرار است پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان قزوین در ۱۶ هکتار مساحت اجرایی شود و در طرح توسعه هم در ۱۰ هکتار قسمت‌های دیگری را به مجموعه اضافه خواهیم کرد.

وی بیان کرد: سردخانه به ظرفیت ۲ هزار تن، انبارهای عمومی در یک هکتار با سه سوله، واحد سورتینگ، هتل ۵ ستاره، نمایشگاه، صنایع تبدیلی و فرآوری از دیگر بخش‌های این بارانداز است.

نجفیان گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار هکتار خاک ریزی در محل صورت گرفته و با ایجاد زیرساخت راه آهن به مسافت سه کیلومتر زیر نظر راه آهن برای اتصال شبکه ریلی به خط آهن اصلی اقدام شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته موانعی در کار ایجاد شد و هشت ماه توقف داشتیم و تاکنون ۱۲ میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم و در صورت همراهی مسئولان و تسریع در کار می‌توانیم با ۲۵ میلیارد هزینه دیگر این مجموعه را تکمیل کنیم.

نجفیان تصریح کرد: ظرفیت صادراتی محصولات کشاورزی در استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که می‌توانیم این نیاز را پاسخ دهیم.

با صدور اولین پروانه تأسیس پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان قزوین زمینه تحول در صادرات منطقه و تقویت زنجیره تولید در این بخش مهیا می‌شود.

این پایانه با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن انبار ذخیره، انبارهای بهداشتی و سورت بسته بندی محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی در حال احداث است.

فاز اول این پایانه ۴.۵ هکتار است که در فازهای بعدی طرح توسعه در ۱۶ هکتار اجرا می‌شود.

با ساخت این پایانه صادراتی زمینه اشتغال ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۶۰ نفر به صورت غیر مستقیم در استان فراهم خواهد شد.