متهمی با ۶۲ شاکی دستگیر شد/ کلاهبرداری در قالب خرید و فروش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی شنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخی افراد با سو استفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری می‌کنند که شاهد شکایت‌های متعددی در این راستا از سوی شهروندان هستیم.

وی با تاکید بر لزوم کسب اطمینان از اصالت مسکن انتخابی قبل از خرید و فروش ملک تصریح کرد: به شهروندان توصیه می‌شود که در هنگام خرید و فروش مسکن بررسی‌های دقیق و استعلام‌های لازم از مبادی رسمی انجام دهند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: در هنگام ساخت و ساز مشارکتی نیز باید افراد مطمئن انتخاب شوند و ضمن بررسی مستمر شرایط ساخت، در پرداخت پول به طرف مقابل دقت کافی انجام شود.

وی با اشاره به دستگیری دو متهم کلاهبرداری در زمینه مسکن خاطرنشان کرد: فردی به هویت «س. ش» فعالیت‌های مجرمانه‌ای در زمینه خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن در شهر گناوه داشت که دستگیری وی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سردار واعظی با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان بوشهر برای این متهم، اضافه کرد: کارآگاهان به گناوه اعزام شدند و بررسی‌های میدانی، علمی، و اطلاعاتی صورت گرفت.

وی بیان کرد: این متهم با جلب اعتماد بنگاه‌های املاک و متقاضیان خرید مسکن ضمن مشارکت در ساخت و ساز با نیت کلاهبرداری اعتماد تعدادی از متقاضیان مسکن را جلب و بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان کلاهبرداری و متواری شده بود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه این متهم ۶۲ نفر شاکی دارد، افزود: این متهم با این تعداد شاکی سال‌ها قبل متواری شده و هیچ‌گونه ردی از خود به جا نگذاشته بود.

وی به شناسایی مخفیگاه این متهم در اصفهان اشاره کرد و افزود: قبل از رسیدن پلیس، متهم از اصفهان فرار کرد و در تهران مخفی شد که با انجام تحقیقات مخفیگاه وی در تهران نیز شناسایی، دستگیر و به گناوه منتقل شد.

سردار واعظی ادامه داد: فردی به هویت «ب. ج» نیز در شهر بوشهر در زمینه ساخت و ساز مسکن با افراد شریک و سپس با اقدامات مجرمانه مسکن ساخته شده را به نفع خود می‌فروخت.

وی گفت: این متهم نیز مبلغ دو میلیارد تومان از شش نفر به این طریق کلاهبرداری کرده متواری و در تهران مخفی شده بود که با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان متهم دستگیر و به بوشهر منتقل شد.