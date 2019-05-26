برپایی نمایشگاه عکس جلوه گاه حماسه در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی والی زاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه‌های ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر در راستای بهره‌گیری از درس‌ها، عبرت‌ها و دستاوردهای حماسه سوم خرداد و با هدف اجرای برنامه‌های ماندگار فرهنگی، ترویج فرهنگ آزادگی، مقاومت، ایثار، شهادت و خودباوری دینی و ملی در کاشان در حال برگزاری است.

وی ضمن اشاره به غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای کاشان افزود: این مراسم که با همراهی عاشقان شهدا و شهادت و مسئولان شهری همراه بود به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و به منظور ادای احترام به مقام شهدای عملیات بیت‌المقدس کاشان و تجدید میثاق با شهدا و ایثارگران برگزار شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با بیان اینکه نمایش خیابانی «ما ایستاده‌ایم» در نقاط مختلف کاشان در حال برگزاری است، ابراز داشت: در راستای تقویت روحیه مقاومت، خودباوری، آزادگی و حفظ ارزش‌های والای دفاع مقدس نمایشی خیابانی با محتوای تبیین مجاهدت‌ها و رشادت‌های رزمندگان در اماکن یاد شده در حال اجراست.

برگزاری برنامه میهمانی لاله‌ها با حضور خانواده‌های شهدای عملیات بیت‌المقدس کاشان

وی از برگزاری برنامه میهمانی لاله‌ها ویژه گرامیداشت شهدای عملیات بیت‌المقدس در کاشان خبر داد و گفت: این برنامه با حضور خانواده‌های شهدای عملیات بیت‌المقدس کاشان برگزار شد.

والی زاده از برگزاری همایش زن و انقلاب با رویکرد نقش و حضور زنان در عرصه مقاومت خبر داد و اظهار داشت: برپایی نمایشگاه عکس جلوه گاه حماسه با موضوع آزاد سازی خرمشهر، قصه گویی قهرمان ایران زمین به منظور آشنایی کودکان با زندگی سرداران شهید، شب خاطره و روایتگری همراه با اکران مستند کوتاه دفاع مقدس در راستای نهضت خاطره گویی از جمله برنامه‌های ویژه پاسداشت سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر در کاشان است.