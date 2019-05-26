توضیح فدراسیون کشتی درباره دیسکالیفه شدن یخکشی

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی درباره این اتفاق نوشت: محمدباقر یخکشی نماینده مازنی کشتی ایران در مسابقات جام ساساری ایتالیا، پس از عبور از سد حریفان خود از کشورهای الجزایر، آمریکا و بلاروس و با یک شکست مقابل نماینده هند به دیدار فینال رسید و در نهایت برابر رسول کالیف از قزاقستان با نتیجه ٧ بر ٢ به برتری رسید و به عنوان قهرمانی دست یافت.



در همین رابطه در جریان مراسم اهدای جوایز این وزن، مسئولین مسابقات جام ساساری به دلیل حضور یخکشی با تیشرت ورزشی روی سکو، وی را دیسکالیفه و از اهدای مدال او ممانعت کردند.



این در حالی است که در مسابقات جهانی و المپیک قید حضور ورزشکاران با گرمکن ورزشی در قوانین اتحادیه جهانی کشتی دیده شده است اما حتی در مسابقات قهرمانی آسیا که اخیراً در چین هم برگزار شد قانون مذکور رعایت نشد.



در همین رابطه فدراسیون کشتی ضمن احترام به قوانین اتحادیه جهانی کشتی، مراتب اعتراض خود را به اتحادیه جهانی کشتی منعکس خواهد کرد. همچنین ضمن بررسی موضوع با عوامل این بی انضباطی برخورد خواهد شد.



گفتنی است با دیسکالیفه شدن یخکشی مدال طلا به کالیف از کشور قزاقستان رسید.

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این در حالی است که قریب به یک ماه پیش در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر شیء آن چین، قهرمانان اوزان مختلف به فراخور لباس فرم تیم‌های ملی خود اغلب با تی شرت روی سکو رفتند و حتی رضا یزدانی و نفر دوم با تی شرت به روی سکو رفتند و مراسم اهدای جوایز نیز برگزار شد.

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رقابت‌های کشتی آزاد جام ساساری ایتالیا که جز سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز محسوب می‌شود امروز شنبه برگزار شد که در پایان محمدباقر یخکشی در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد بذری در وزن ۸۶ کیلوگرم، علیرضا کریمی در وزن ۹۲ کیلوگرم و حامد طالبی زرین کمر در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا، عباس فروتن در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره و نادر حاج آقا نیا در وزن ۵۷ کیلوگرم، یونس امامی در وزن ۷۰ کیلوگرم و ارشک محبی در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

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در رده بندی تیمی نیز تیم قزاقستان با ۱۶۲ امتیاز اول شد، روسیه با ۱۴۷ امتیاز عنوان دوم را از آن خود کرد و تیم ایران نیز با ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.