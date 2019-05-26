حملات تروریستها به استان «حماه» ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، حملات عناصر جبهه النصره علیه مناطقی در شمال حماه چندین کشته و زخمی برجای گذاشت.

عناصر جبهه النصره مناطق «عین الکروم» و «السقیلبیه» در شمال استان حماه را با ۲۰ فروند خمپاره هدف قرار دادند.

در چند روز گذشته با افزایش نقض آتش بس در استان های حلب، حماه و ادلب از سوی گروه های تروریستی، ارتش سوریه و جنگنده های روسی مواضع تروریست ها را در این مناطق زیر آتش سنگین خود گرفته اند.

در همین حال ارتش سوریه به عملیات ضد تروریستی خود در مناطق مختلف این کشور ادامه می دهد.