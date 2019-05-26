تظاهرات علیه حضور نظامیان آمریکایی و فرانسوی در نیجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ساکنان پایتخت نیجر در اعتراض به حضور نظامیان آمریکایی و فرانسوی تظاهرات برگزار کردند.

نزدیک به هزار نفر از شهورندان نیجر در «نیامی»، پایتخت این کشور علیه استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا و فرانسه در خاک نیجر دست به اعتراض زدند.

افراد معترض در راهپیمایی اعتراضی روز شنبه با تجمع در برابر ساختمان پارلمان نیجر علیه حضور نظامی آمریکا و فرانسه در کشورشان شعار سر دادند.

معترضان نیجری از اینکه گروه‌های افراطی مانند بوکوحرام دست به حملات تروریستی روزانه در خاک نیجر می‌زنند و نظامیان فرانسه و آمریکا برای مقابله با آن‌ها کاری نمی‌کنند، انتقاد کردند.

دولت نیجر وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا و فرانسه را به بهانه تامین امنیت مرزهای خود توجیه می‌کند و به واشنگتن اجازه داد یک پایگاه نظامی بزرگی برای پهپادها در شهر «آگادیز» واقع در شمال نیجر احداث کند.