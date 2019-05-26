۱۴۰۵ زائر خانه خدا از استان مرکزی به سفر حج تمتع مشرف می شوند

وحید اسکندری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ نفر از استان مرکزی در قالب ۱۲ کاروان به سفر معنوی حج اعزام شدند.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی ادامه داد: امسال یک هزار و ۴۰۵ زائر بیت الله الحرام در قالب هفت کاروان از اراک، یک کاروان از دلیجان و محلات، یک کاروان از خمین و یک کاروان از ساوه به مکه مکرمه اعزام می‌شوند.

اسکندری بیان کرد: از این تعداد کاروان‌های اعزامی از استان مرکزی به حج تمتع، چهار کاروان مدینه قبل و شش کاروان مدینه بعد است.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی عنوان کرد: ۷۰۷ نفر از زائرین حج امسال استان مرکزی را بانوان و ۶۹۸ نفر را نیز آقایان تشکیل می‌دهند. همچنین کوچک‌ترین زائر حج تمتع امسال متولد سال ۱۳۷۷ و مسن‌ترین نیز متولد سال ۱۳۱۱ است.

وی افزود: احتمال می‌رود اولین اعزام کاروان حج تمتع استان ۱۸ تیرماه سال جاری مصادف با ششم ذی القعده قمری انجام شود و ۱۴ شهریور ماه سال جاری زمان بازگشت آخرین کاروان زائران حج استان مرکزی خواهد بود. همچنین تمامی اعزام‌ها نیز از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی خاطر نشان کرد: همایش آشنایی با مناسک حج برای زائرین بیت الله الحرام استان مرکزی، اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده است.