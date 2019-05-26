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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۴۷

مدیر حج و زیارت استان مرکزی خبر داد؛

۱۴۰۵ زائر خانه خدا از استان مرکزی به سفر حج تمتع مشرف می شوند

۱۴۰۵ زائر خانه خدا از استان مرکزی به سفر حج تمتع مشرف می شوند

اراک- مدیر حج و زیارت استان مرکزی گفت: امسال ۱۴۰۵ زائر خانه خدا در قالب ۱۰ کاروان از استان مرکزی به سفر معنوی حج تمتع مشرف می‌شوند.

وحید اسکندری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ نفر از استان مرکزی در قالب ۱۲ کاروان به سفر معنوی حج اعزام شدند.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی ادامه داد: امسال یک هزار و ۴۰۵ زائر بیت الله الحرام در قالب هفت کاروان از اراک، یک کاروان از دلیجان و محلات، یک کاروان از خمین و یک کاروان از ساوه به مکه مکرمه اعزام می‌شوند.

اسکندری بیان کرد: از این تعداد کاروان‌های اعزامی از استان مرکزی به حج تمتع، چهار کاروان مدینه قبل و شش کاروان مدینه بعد است.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی عنوان کرد: ۷۰۷ نفر از زائرین حج امسال استان مرکزی را بانوان و ۶۹۸ نفر را نیز آقایان تشکیل می‌دهند. همچنین کوچک‌ترین زائر حج تمتع امسال متولد سال ۱۳۷۷ و مسن‌ترین نیز متولد سال ۱۳۱۱ است.

وی افزود: احتمال می‌رود اولین اعزام کاروان حج تمتع استان ۱۸ تیرماه سال جاری مصادف با ششم ذی القعده قمری انجام شود و ۱۴ شهریور ماه سال جاری زمان بازگشت آخرین کاروان زائران حج استان مرکزی خواهد بود. همچنین تمامی اعزام‌ها نیز از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی خاطر نشان کرد: همایش آشنایی با مناسک حج برای زائرین بیت الله الحرام استان مرکزی، اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده است.

کد مطلب 4626037

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