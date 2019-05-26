اقامه نماز عید فطر موجب افزایش وحدت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی ماهانه ائمه جمعه استان قزوین شنبه شب مصادف با نوزدهم ماه مبارک رمضان به میزبانی نماینده ولی فقیه در استان قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین در این جلسه با اشاره به فرارسیدن شب قدر اظهار داشت: شب قدر شبی است که نزول جامع‌ترین، کامل‌ترین و ماندگارترین کتاب الهی صورت گرفته و این اتفاق بر عظمت و منزلت شب قدر افزوده است.

وی افزود: در روزهای آینده مناسبت‌های مهم و مختلفی وجود دارد که ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین عنوان کرد: چندین سال است که در شهر قزوین و شهرهای دیگر استان قزوین نماز جمعه به صورت متمرکزتر برگزار می‌شود که امیدواریم این اتفاق با همکاری سایر مساجد و حسینیه‌ها باشکوه بیشتری انجام شود.

فاطمی نسب خاطرنشان کرد: اقامه نماز جمعه و عید فطر به صورت متمرکز و یکپارچه سبب شکوه و عظمت هر چه بیشتر این روز مبارک و همچنین افزایش وحدت و اتحاد در بین جامعه و بین مردم و مسئولان شود.

گردهمایی ماهانه ائمه جمعه استان قزوین هر ماه در دفتر یکی از ائمه جمعه استان برگزار می‌شود.

این گردهمایی به صورت فعال با هدف تعامل بیشتر بین ائمه جمعه استان قزوین و بررسی مسائل و مشکلات استان اوایل هر ماه برگزار می‌شود.