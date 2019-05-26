فعالیت ۲۸۰ شرکت تعاونی روستایی در کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت شرکت‌های تعاون روستایی اظهار داشت: در حال حاضر ۹ شرکت تعاون روستایی فعال در سطح استان داریم که دو شرکت آن در شهرستان پاوه و مابقی در شهرستان‌های قصرشیرین، کنگاور، هرسین، کرمانشاه و روانسر دایر شده‌اند.

وی افزود: شرکت‌های تعاون روستایی در شهرستان‌های کرمانشاه و روانسر در بخش زعفران با بیش از ۲۰۰ نفر اشتغالزایی فصلی مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه بیان داشت: بیشترین فعالیت تعاونی‌های استان در بخش‌های خدماتی و حق العمل کاری به عنوان مشاور شرکت غله و بازرگانی و پشتیبانی امور دام در خرید جو، گندم و حبوبات هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان صحنه در میان تشکل‌های تعاونی بیشترین فعالیت را دارد گفت: درصدد فعالیت تمامی تشکل‌های تعاونی در سطح استان هستیم.

صفایی با بیان اینکه اعضای تعاونی‌های فعال در سطح استان ۲۸۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: سرمایه اولیه این تعاونی‌ها بیش از ۶ میلیارد تومان است که البته با توجه به اینکه تعاونی‌ها از سال ۴۲ تشکیل شده‌اند اینک این سرمایه‌ها دارای ارزش افزوده بسیار بالایی است.

وی عنوان کرد: تراز مالی ۷۰ درصد شرکت‌های تعاونی استان سودده هستند و بخشی از مابقی سر به سر و شماری هم زیان ده است و در این میان هرساله سازمان تعاون روستایی به عنوان دستگاه نظارتی به حسابرسی تراز مالی این شرکت‌ها می‌پردازد.

به گفته صفایی، ۲۸۰ شرکت تعاونی در سطح استان کرمانشاه شامل شرکت تعاون روستایی، تعاونی زنان، تعاونی تولید، نظام صنفی و خبرگان بخش کشاورزی به روستاییان و کشاورزان خدمت رسانی می‌کنند.