۴۰۰۰روستای کشور در حریم شهرها قرار دارند /یک زنگ خطر جدی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی، شامگاه شنبه در نخستین نشست شهرداران استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه سه هزار و ۹۷۷ روستای کشور در ناحیهی حریم شهری قرار دارند که این امر به واسطه عدم تناسب نرخ رشد، یک زنگ خطر است، تاکید کرد: رشد جمعیت در این روستاها حدود چهار درصد و رشد جمعیت در مراکز استانها حدود ۲.۱ درصد است در حالی که متوسط رشد شهری ۱.۲ درصد محاسبه میشود.
وی با بیان اینکه تناسب جمعیتی و توزیع طبقه بندی در شهرهای کشور بسیار نامتقارن است و بر همین اساس آهنگ مهاجرت نیز آهنگی بسیار جدی محسوب میشود، افزود: از سال ۶۵ تا سال ۸۵ مهاجرت از سمت روستاها به شهرهای مرکز استان بوده اما در حال حاضر مهاجرت از روستا به روستا و مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و همچنین مهاجرت از شهر کوچک به شهر بزرگ مشاهده میشود که این امر به شکل پلکانی در حال انجام است.
رئیس سازمان مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور همچنین گفت: ۲۰ درصد از منابع شهرداریها که به صورت ملی وصول و به همان صورت نیز توزیع میشود مربوط به عوارض مالیات بر ارزش افزوده است.
عبدالهی بیان کرد: یک درصد از تعداد شهرهای کشور یعنی ۹ کلان شهر ایران، ۳۶ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای دادهاند از سوی دیگر ۷۳ درصد از تعداد شهرهای ایران کمتر از ۱۰ درصد جمعیت شهری دارند و ما تنها ۹۱ شهر کشور بالای ۱۰۰ هزار نفر در کشور داریم تا جایی که ۹۰۶ شهر کشور زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند.
وی در ادامه بیان کرد: تقویت مطالبات شهروندان از جمله مواردی است که شهرداریها باید مد نظر قرار دهند از این منظر تلفن ۱۳۷ شهرداریها به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و شهرداریها محسوب میشود که نباید به مثابه یک راه یک طرفه مورد استفاده قرار گیرد به عبارتی باید تلاش کرد تا در گام اول نیازهای شهروندان را تشخیص داده و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم.
رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور همچنین گفت: ۲۰ درصد از سهم ماده شش برنامه ششم به صورت متمرکز در قالب پروژههای عمرانی شهری و روستایی به روال سابق و با همکاری و هماهنگی استانداری توزیع خواهد شد همچنین یک درصد از منابع اعتباری شهرداریها و سه درصد از اعتبارات دهیاریها باید صرف آموزش شود.
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