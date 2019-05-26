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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۲۶

رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور:

۴۰۰۰روستای کشور در حریم شهرها قرار دارند /یک زنگ خطر جدی

۴۰۰۰روستای کشور در حریم شهرها قرار دارند /یک زنگ خطر جدی

سمنان- رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور با بیان اینکه سه هزار و ۹۷۷ روستای کشور در ناحیه‌ حریم شهری قرار دارند، گفت: به واسطه عدم تناسب نرخ رشد این امر یک زنگ خطر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی، شامگاه شنبه در نخستین نشست شهرداران استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه سه هزار و ۹۷۷ روستای کشور در ناحیه‌ی حریم شهری قرار دارند که این امر به واسطه عدم تناسب نرخ رشد، یک زنگ خطر است، تاکید کرد: رشد جمعیت در این روستاها حدود چهار درصد و رشد جمعیت در مراکز استان‌ها حدود ۲.۱ درصد است در حالی که متوسط رشد شهری ۱.۲ درصد محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه تناسب جمعیتی و توزیع طبقه بندی در شهرهای کشور بسیار نامتقارن است و بر همین اساس آهنگ مهاجرت نیز آهنگی بسیار جدی محسوب می‌شود، افزود: از سال ۶۵ تا سال ۸۵ مهاجرت از سمت روستاها به شهرهای مرکز استان بوده اما در حال حاضر مهاجرت از روستا به روستا و مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و همچنین مهاجرت از شهر کوچک به شهر بزرگ مشاهده می‌شود که این امر به شکل پلکانی در حال انجام است.

رئیس سازمان مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور همچنین گفت: ۲۰ درصد از منابع شهرداری‌ها که به صورت ملی وصول و به همان صورت نیز توزیع می‌شود مربوط به عوارض مالیات بر ارزش افزوده است.

عبدالهی بیان کرد: یک درصد از تعداد شهرهای کشور یعنی ۹ کلان شهر ایران، ۳۶ درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده‌اند از سوی دیگر ۷۳ درصد از تعداد شهرهای ایران کمتر از ۱۰ درصد جمعیت شهری دارند و ما تنها ۹۱ شهر کشور بالای ۱۰۰ هزار نفر در کشور داریم تا جایی که ۹۰۶ شهر کشور زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند.‌

وی در ادامه بیان کرد: تقویت مطالبات شهروندان از جمله مواردی است که شهرداری‌ها باید مد نظر قرار دهند از این منظر تلفن ۱۳۷ شهرداری‌ها به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و شهرداری‌ها محسوب می‌شود که نباید به مثابه یک راه یک طرفه مورد استفاده قرار گیرد به عبارتی باید تلاش کرد تا در گام اول نیازهای شهروندان را تشخیص داده و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم.

رئیس مرکز مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور همچنین گفت: ۲۰ درصد از سهم ماده شش برنامه ششم به صورت متمرکز در قالب پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی به روال سابق و با همکاری و هماهنگی استانداری توزیع خواهد شد همچنین یک درصد از منابع اعتباری شهرداری‌ها و سه درصد از اعتبارات دهیاری‌ها باید صرف آموزش شود.‌

کد مطلب 4626045

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