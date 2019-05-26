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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۳۴

معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق قزوین:

قبوض الکترونیکی در قزوین جایگزین قبوض کاغذی می‌شوند

قبوض الکترونیکی در قزوین جایگزین قبوض کاغذی می‌شوند

قزوین- معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: بزودی قبوض الکترونیکی در قزوین جایگزین قبوض کاغذی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد قافله باشی با اعلام خبر جایگزینی قبوض الکترونیکی به جای کاغذی اظهار کرد: به منظور رفاه حال مشترکین محترم برق این طرح از ابتدای مهر ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد و مشترکین لازم است شناسه ۱۳ رقمی درج شده بر روی قبض برق را از طریق شماره همراه خود به شماره ۱۰۰۰۱۱۲۱ پیامک کنند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد مشترکین استان ۶۰۱,۰۰۰ است و در سال ۲۶۵ میلیون تومان هزینه چاپ قبض آنان می‌باشد و با الکترونیکی شدن قبوض سالیانه ۲۶۵ میلیون تومان در مصرف کاغذ و هزینه‌ها و ۷۵,۰۰۰ ساعت در زمان پخش قبوض صرفه جویی خواهد شد.

کد مطلب 4626051

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