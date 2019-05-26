۴۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری های استان سمنان در سال۹۷ محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه شهاب شامگاه یکشنبه در نخستین نشست سال‌جاری شهرداران استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه این استان دارای ۲۰ شهرداری است که از رتبه دو تا ۱۰ رتبه بندی شده‌اند، تاکید کرد: به طور میانگین ۷۵ درصد از بودجه مصوب سال ۹۷ معادل ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه شهرداری‌های استان محقق شده و امیدواریم امسال هم شاهد تخصیص خوب اعتبارات باشیم.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری استان سمنان بر ۱۳ هزار و ۲۸۳ هکتار اراضی شهری معادل ۸۷ هزار هکتار نظارت دارد، افزود: در استان حریم شهرها ۶.۶ برابر محدوده مصوب شهرهای کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان گفت: بودجه مصوب سال ۹۷ شهرداری‌های استان برابر با ۵۳۵ میلیارد تومان بوده که ۱۷ درصد معادل حدوداً ۹۲ میلیارد تومان را ارزش افزوده، سه درصد معادل ۱۶ میلیارد تومان را اعتبارات مصوب تملک سرمایه‌ای و چهار درصد معادل یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مربوط به اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی شامل می‌شود.

شهاب بیان کرد: بودجه مصوب سال ۹۸ شهرداری‌های استان سمنان در مجموع ۸۷۰ میلیارد تومان است که سرانه هر نفر از ۹۴۱ هزار تومان در سال ۹۷ به یک و نیم میلیون تومان ارتقا یافته است.‌

وی افزود: در سال ۹۷ تعداد ۳۹ دوره آموزشی با ۵۴ هزار نفر ساعت آموزش برای پرسنل شهرداری‌های استان سمنان برگزار شده است و همچنین کسب رتبه برتر کشوری روابط عمومی شهرداری سمنان و کسب رتبه برتر کشوری سازمان آتش نشانی شاهرود در زمره موفقیت‌های به دست آمده در شهرداری‌های استان محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان در خاتمه گفت: با توجه به مجوز صادره از سازمان امور اداری و استخدامی برای جذب چهار هزار نفر نیروی آتش‌نشانی در کشور، تعداد ۳۵ نفر سهمیه برای استان سمنان تعیین شده که دفتر امور شهری و شوراها در حال پیگیری و هماهنگی برای برگزاری آزمون در تیرماه سال‌جاری است.