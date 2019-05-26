  1. استانها
  2. ایلام
۵ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۴۷

استاندار ایلام خبر داد:

پیش بینی حضور ۴ تا ۵ میلیون زائر اربعین در مهران

پیش بینی حضور ۴ تا ۵ میلیون زائر اربعین در مهران

ایلام - استاندار ایلام گفت: پیش بینی می شود ۴ تا ۵ میلیون زائر طی ایام اربعین امسال در مهران حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در حاشیه نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان اشاره‌ای به موضوع اربعین کرد و از روند کند کارها انتقاد کرد و گفت: امسال بین ۴ تا ۵ میلیون نفر تردد زوار در استان داریم و اگر تمهیدات لازم برای این حجم عظیم جمعیت در نظر گرفته نشود، مدیریت کار بسیار سخت خواهد و مشکل پیش خواهد آمد.

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که امور مختص به اربعین نبایست به هیچ وجه توقف پیدا کند، گفت: به هر طریق ممکن بایست پروژه‌ها ادامه پیدا کند و باید منابع را جوری مدیریت کرد که تا ایام اربعین به سرانجام برسند.

وی با اشاره به اینکه اربعین امسال قطعاً باشکوه‌تر از پارسال خوادهد بود و باید تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شود، ادامه داد: برای جلوگیری از تراکم جمعیت و ترافیک سنگین باید راه پایانه برکت کاملاً جدا شود.

سلیمانی دشتکی در ادامه ضمن تاکید بر این مهم که هیچ عذر و بهانه‌ای بر سر انجام نشدن برنامه‌های اربعین پذیرفته نیست، ادامه داد: اربعین آبروی ماست و همه ما بایست نسبت به آن تعهد و اهتمام جدی داشته باشیم.

استاندار ایلام بیان داشت: هر کار را بایست در زمان و سر جای خود انجام داد.

کد مطلب 4626059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها