به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اکبری شامگاه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در استان تنها در شهرهای شهرکرد و بروجن، شش مدرسه استعدادهای درخشان وجود دارد.

وی با بیان اینکه چهار مورد از این مدارس در شهر بروجن و دو مورد در شهر شهرکرد واقع هستند، افزود: یک هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند.

اکبری برگزاری طرح بزرگ فراگیر قرآن کریم، المپیادهای ورزشی و آزمون‌های پیشرفت تحصیلی را برخی از برنامه‌هایی برشمرد که در این مدارس اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مدارس استعداد درخشان از رشته‌های علوم انسانی و ریاضی استقبال نمی‌شود و دانش‌آموزانی هم که رشته ریاضی را انتخاب می‌کنند در سال‌های اخر متوسطه رشته خود را تغییر می‌دهند اما این رشته در کشور یک نیاز است که سیاست‌های کلی در کشور موجب عدم گرایش به این رشته‌ها شده است.

اکبری تاکید کرد: برنامه ملی شهاب حدود پنج سال است که در استان با همکاری بنیاد نخبگان اجرا می‌شود اما از دو سال پیش اعتبار لازم برای اجرای این برنامه تأمین نمی‌شود و آموزش و پرورش اعتبار آن را از منابع درونی خود تأمین می‌کند که اجرای این طرح با این روند مشکل است زیرا اجرای طرح ملی شهاب نیاز به برگزاری برنامه‌های خاص دیگری دارد.

رئیس اداره استعدادهای درخشان اداره‌کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: در طرح ملی شهاب دانش‌آموزان از چهارم ابتدایی برای رشته‌ای که در آینده برای تحصیل انتخاب می‌کنند شناسایی شده و استعدادهای برتر نیز شناسایی و هدایت می‌شوند.

وی کشف و پرورش استعدادهای درخشان، تقویت خودباوری جوانان، توجه بیشتر به سرمایه‌های علمی کشور، هماهنگ کردن برنامه‌های درسی با برنامه‌های دیگر کشورها را برخی از آثار مطلوب المپیادهای علمی عنوان کرد و گفت: در برگزاری المپیادها آموزش و پرورش دست تنها است و اکنون به شکلی شده که فقط خانواده‌ها برای برگزاری تلاش می‌کنند.

اکبری با بیان اینکه استان ظرفیت مطلوبی در دانش‌آموزان برای شرکت در المپیادها دارد، بیان کرد: برگزاری المپیادها از حیث جهانی بسیار ارزشمند است که بایستی متولیان امر در زمینه استعدادهای درخشان به کمک آموزش و پرورش آیند.

وی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای در استان تشکیل شود و هر ارگان سهم خود را ایفا کند تا بتوان از دانش‌آموزان مستعد در هر زمینه‌ای حمایت مادی و معنوی ب ه عمل آورد.

مجتبی بنیادیان رئیس بنیاد نخبگان استان نیز اظهار داشت: با ارزیابی صورت گرفته طرح ملی شهاب در استان به نحو مطلوبی اجرا شده است که بنیان‌گذار این طرح، بنیاد ملی نخبگان بوده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح ملی شهاب وظیفه اصلی آموزش و پرورش که در چند سال اخیر مغفول مانده بود را نمایان کرد که همگان بدانند وظیفه آموزش و پرورش، تنها آموزش و پرورش دانش‌آموز نیست بلکه شناسایی نخبگان است.