احداث ۲۰۵ کلاس درس با مشارکت خیران در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا براتی شامگاه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: بعد از برگزاری نخستین جشنواره ملی خیرین مدرسه ساز استان در سال ۹۴، تعهدات خیری رشد بسیار بالایی در مقایسه با سال‌های قبل از آن داشته است به نحوی که سال گذشته در جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته میزان اعتبارات ملی طرح تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خیری با چهار برابر رشد نسبت به سال ۹۶، به میزان ۱۶۲ میلیارد ریال رسیده است، افزود: هدف دولت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خیری است.

براتی تصریح کرد: از سال ۶۱ تا پایان سال ۹۶، با مشارکت ۳۳۰ خیر مدرسه‌ساز در ساخت و تجهیز مدارس و فضاهای آموزشی، تعداد ۳۰۶ باب پروژه در قالب یک هزار و ۵۴۱ باب کلاس درس با زیربنای ۲۰۷ هزار و ۳۵۰ متر مربع احداث شده است.

وی تاکید کرد: در سال گذشته از تعداد ۳۰ باب پروژه افتتاح شده تعداد ۳۰ باب پروژه در قالب ۹۸ باب کلاس درس با زیر بنای ۱۴ هراز متر مربع با مشارکت خیرین مدرسه ساز احداث شده است.

