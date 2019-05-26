سفر قریب الوقوع هیأت امنیتی مصر به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک هیأت امنیتی از مصر قرار است طی هفتههای آتی به نوار غزه سفر کند.
بر اساس این گزارش، هیأتی از سازمان اطلاعات مصر به منظور ادامه تلاشها برای تحقق آشتی ملی فلسطین به نوار غزه سفر خواهد کرد.
این منابع با اشاره به تماس و ارتباط مداوم هیأت سازمان اطلاعات مصر با گروههای فلسطینی در غزه به ویژه حماس، تاکید کردند که پس از عید فطر دور تازهای از تلاشها برای تحقق آشتی ملی فلسطین آغاز خواهد شد.
یک منبع بلندپایه در گروههای مقاومت فلسطین اظهار داشت که این دور از تلاشهای مصر برای تحقق آشتی ملی در سایه خطرات پیشروی مساله فلسطین و تصمیم آمریکا برای رونمایی از معامله قرن، بسیار مهم و جدی خواهد بود و ممکن است نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
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